El PPdeG se vuelca con las votaciones para formalizar la elección como líder de Feijóo

El PP gallego se volcó este lunes con su todavía presidente , Alberto Núñez Feijóo, en la jornada de votación de cara al congreso nacional extraordinario de los populares que albergará Sevilla los días 1 y 2 de abril. Con la papeleta de Alberto Núñez Feijóo como candidato único a liderar el partido a partir del cónclave hispalense. Y así, coger las riendas y dar carpetazo a la etapa de Pablo Casado, que concluyó tras varios días de luchas intestinas y una suerte de ‘guerra civil’ que solo zanjó un nombre de consenso: Feijóo. Su marcha a la planta séptima de Génova 13 obligará a activar su relevo tanto en el PPdeG como en la Xunta, pero esa será otra historia.

Desde la matinal hasta media tarde, los principales cargos del partido en la Comunidad depositaron su voto y celebraron una jornada «importante», «grande». Se congratularon por la participación «masiva», «altísima». Al cierre de esta edición, se desglosaba de la siguiente forma: en Pontevedra, 90,86% de participación, con un 99,85% de votos para Feijóo; en La Coruña, 90,5% y 99,78%; en Lugo, 96,73% y 99,73%; y en Orense, 99,01% y 98,84%. De media, 94,27% de participación y 99,5% de síes .

Hubo coincidencia en que el partido recupera la «ilusión» , el norte de alguna manera, con Feijóo como guía. Y al tiempo que se ocultó ese regusto agridulce de tener que decir adiós al jefe en unos días, pero conservándolo como líder en Madrid, hubo consenso en que la situación de España otorga al proceso de regeneración del PP una dimensión todavía más relevante.

«Hay una ilusión muy importante para que el PP vuelva a constituirse nuevamente en alternativa de gobierno», señaló el secretario general, Miguel Tellado, desde Ferrol, donde votó a las 12.00; «y que en Moncloa haya un Gobierno sensible a los problemas que vive hoy nuestro país ». «A día de hoy nadie está al mando», censuró. «El Gobierno no toma ninguna medida» para auxiliar a los sectores en crisis, incidió. De ahí lo «importante» de la votación de este lunes, abundó, porque no solo se elige a quien encabezará el PP, sino también, vaticinó, a quien está «llamado» singularmente a «presidir (...)el Gobierno de nuestro país».

Desde Pontevedra, donde fue el último barón provincial en votar (19.00), Alfonso Rueda incidió en que cuando España tiene «el peor Gobierno de la historia de la democracia, muchísimas personas tienen puestos los ojos » en quien logró cuatro mayorías absolutas en Galicia y con su campaña interna genera «muchísima expectación». Se abre, subrayó, una nueva era ilusionante, de «confianza», especialmente donde mejor se le conoce, en su Comunidad, donde ha forjado, enfatizó Rueda, «un partido fuerte y unido».

Sentido común

A mediodía, el líder del partido en La Coruña, Diego Calvo, se sumó al diagnóstico de que la elección de Feijóo como presidente del PP « llega en un momento oportuno », con España «atravesando serias dificultades», más profundas «cada día que pasa», en múltiples sectores; con un Gobierno «incapaz de tomar ninguna medida» y hasta negándose a dialogar en algunos casos, apostilló. Del otro lado, «un partido y un líder que está preparado y lo va a saber hacer bien, porque lo lleva demostrando muchos años en Galicia». La ilusión, subrayó, emana «sobre todo porque llegará el sentido común al Gobierno de España cuando llegue Feijóo».

El orensano Manuel Baltar, poco antes de la hora de comer, barrió para casa al recordar que el próximo presidente del PP será «un orensano», algo sin «precedentes»; un Feijóo del que destacó que, pese a ser candidato único, desplegara una campaña intensa y pidiera que, ayer, se organizara una votación para que «su liderazgo saliera de las urnas». «Desde Orense», dijo, « el mensaje de apoyo a Núñez Feijóo es contundente ».

La lucense Elena Candia sumó que « toda España está esperando a Feijóo ». «Es el líder que necesitamos», ahondó, ante un Gobierno «especialista en crear problemas». Candia se mostró «optimista». «Vienen buenos tiempos», remachó.