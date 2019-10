PRECAMPAÑA ELECCIONES GENERALES 10-N Pablo Casado: «Si la gente quiere desbloqueo en España, solo puede votar al PP» El presidente popular insta a Cs y Vox a que no se presenten en las circunscripciones donde no tengan opciones de obtener representación. «Es irresponsable que prefieran que saque un escaño Pedro Sánchez al PP», ha dicho

Economía, economía y más economía. El PP de Pablo Casado ha reorientado el sentido de sus mensajes, y donde antes estaba Cataluña y el 155 ahora se escucha al líder popular hablar de empleo y de las prevenciones necesarias ante la crisis económica que, en su opinión, se avecina de manera irremediable. «España no puede permitirse una tercera crisis económica con el PSOE en el Gobierno», ha sentenciado en un acto junto a Alberto Núñez Feijóo en Oleiros, en el área metropolitana de La Coruña, ante unas trescientas personas. Pero al tiempo que ha hablado de economía, Casado ha proclamado que el PP es, a día de hoy, el único garante del desbloqueo político en España, después del fracaso de Pedro Sánchez a la hora de conformar un gobierno tras las elecciones generales de abril.

«Si sacamos un escaño más que el PSOE llegaremos a fórmulas de gobernabilidad con todos los partidos constitucionalistas», incluidos los socialistas, ha asegurado Casado, que ha puesto además como ejemplo los acuerdos alcanzados «incluso con partidos que no se hablan entre ellos, que no querían ni salir en la foto», en clara referencia a Ciudadanos y Vox.

Pero Pablo Casado también ha aprovechado, en las últimas horas antes de que se cierre el plazo para registrar las candidaturas electorales para el 10-N, para pedir a naranjas y verdes que se piensen bien si merece la pena que se presenten en todas las circunscripciones, la reflexión que ha hecho Íñigo Errejón con Más País. «Entiendo q haya partidos en el centro y la derecha que quieran sacar escaños antes que el PP, solo faltaba», ha admitido, «pero que esos partidos prefieran que saque escaño Pedro Sánchez y no el PP es irresponsable».

El presidente popular ha reivindicado la «generosidad» del PP a la hora de proponer la plataforma España Suma «renunciando a un tercio de nuestros candidatos» y cediendo encabezar las listas «incluso donde iban personas muy destacadas», en alusión al caso de Barcelona y Cayetana Álvarez de Toledo. «Propusimos incluso rehacer nuestro programa» y asimilarlo con las propuestas de Cs, «y que siglas que llevan cuatro décadas vertebrando España se compartieran», pero «siempre recibimos el portazo». «Cada uno es libre de sus decisiones», ha indicado Casado, «pero tendremos que estar toda la campaña informando de que esto ha pasado».

Por cierto, Casado ha dejado fuera de España Suma a Vox, formación a la que no ha mencionado en su intervención en momento alguno. El giro al centro del PP deja fuera de foco a la formación de Santiago Abascal, al menos en los discursos.

Tras el giro protagonizado por albert Rivera este sábado, en el que ya se abría a pactar con Pedro Sánchez tras el 10-N, Casado lo ha reducido a meros «quiebros de última hora, bandazos e intentos tácticos por mejorar simplemente una posición personal o de partido». «Más hacer y menos hablar», ha resumido.

Defensa de la industria gallega

La clave temática del acto era protagonizar una defensa de los sectores productivos de la industria gallega, amenazada —según el PP— por decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que tienen en la picota a la central térmica de As Pontes, la regasificadora de Reganosa en Mugardos, la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo) y a la papelera Ence en la ría de Pontevedra. «En nombre de los gallegos pido que no se nos trate así», ha exigido Alberto Núñez Feijóo, «que no se haga un desmantelamiento industrial y energético en Galicia de norte a sur». Para el presidente de la Xunta, esto «no es casualidad» sino que la consecuencia de un PSOE «que nunca ha creído en Galicia».

«Necesitamos un presidente del gobierno que, estando de acuerdo con el cambio climático y que el carbón no se puede quemar de manera indefinida, antes de tomar una decisión de un día a otro, se siente en una mesa para ver cuántos años necesitamos para que esa decisión no afecte a 700 familias de golpe», como ocurre con el cierre de la central de As Pontes.

Pablo Casado ha respondido a Feijóo con un compromiso para acometer «una transción ordenada, lógica y responsable para la reconversión» del sector energético gallego. «Ya hemos demostrado que es compatible una defensa del Medio Ambiente con la defensa del futuro económico y del empleo de nuestro país». «No nos van a dar lecciones desde la izquierda de compromiso con el medio ambiente», ha añadido.