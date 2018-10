POLÍTICA En Marea celebra el pacto de Podemos y Sánchez para los PGE pese a que obvia su agenda gallega Los rupturistas se declaran «muy satisfechos» y avanzan que «en las próximas semanas» seguirán negociando en asuntos como la AP-9 o el Puerto de La Coruña

Los diputados de En Marea en el Congreso han celebrado con entusiasmo el acuerdo firmado este jueves entre el Gobierno del PSOE y Unidos Podemos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Los rupturistas ven con buenos ojos un pacto trufado de buenas intenciones, como la subida del salario mínimo a 900 euros, la igualación de los permisos de maternidad y paternidad o la subida de impuestos tanto para Sociedades como a las transacciones financieras. «Estamos muy satisfechos, es la cristalización de luchas de muchos años y el trabajo de los últimos meses», ha valorado en conversación con ABC el parlamentario Antón Gómez-Reino.

El texto, sin embargo, no hace referencia a Galicia ni evoca algunas de las propuestas incluidas en lo que En Marea denominó «Axenda galega do cambio». El pasado jueves, los diputados de la formación en Madrid dieron a conocer en Santiago una lista «transversal», de hasta cincuenta puntos, que habría de servir de base para negociar de tú a tú los Presupuestos con el PSOE. Entre ellas, el traspaso de la AP-9 fue presentada como condición «principal e irrenunciable» para brindar «cualquier apoyo» al Ejecutivo de Sánchez. El documento rubricado este jueves en La Moncloa no la cita.

Cuestionado por estas ausencias, Gómez-Reino -candidato también a liderar Podemos Galicia- le ha quitado hierro a la situación. Ha asegurado que la transferencia de la Autopista del Atlántico sigue dentro «de las negociaciones» con el Gobierno pero ha matizado que las conversaciones tienen que ir «en paralelo» a los «trámites parlamentarios», lo que significa que el debate de los PGE podría darse mucho antes de que el Congreso dé pie a discutir la cesión de la infraestructura a Galicia.

En Marea, de entrada, no se atreve a aventurar posibles escenarios. Es obvio que el pacto de los socialistas con Unidos Podemos -grupo al que pertenecen en la Cámara baja- les aboca a decir sí a las cuentas de Sánchez y estrecha considerablemente su margen para alcanzar un acuerdo bilateral con el Ejecutivo.

Aún así, Gómez-Reino sigue reivindicando que «en las próximas semanas» se seguirán produciendo contactos con el Ejecutivo para tratar, además de la AP-9, asuntos como la deuda del Puerto de La Coruña. «Esto es un camino que acabamos de dar, es un paso importante pero, como dice la propuesta, es un marco general», ha agregado el parlamentario, que ha defendido sin embargo el «prisma gallego» con el que se puede leer la subida del SMI («va a afectar a miles de gallegos») o el incremento de prestaciones en Dependencia y en pensiones («cambiará el poder adquisitivo en un país donde los ingresos son en general bajos»).