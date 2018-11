Galicia Internet: el enemigo del comercio local que podría ser su nuevo aliado La Coruña acogerá esta semana el e-commerce tour que tratará de ayudar a las pymes en la transformacion digital

En las últimas semanas, el pequeño comercio ha decidido empapelar sus escaparates en distintas localidades gallegas con mensajes de socorro. «Ribadeo y su comercio morirán en breve si tú no lo remedias», rezaba una esquela repartida por los empresarios de A Mariña lucense. Los establecimientos locales han sido paulatinamente expulsados de las calles. Primero fueron los centros comerciales y las grandes marcas y ahora su verdugo llega desde el ciberespacio. Pero la venta online es un fenómeno imparable, y el sector que ocupa a más de 100.000 personas en Galicia, tiene claro que debe adaptarse o morir.

«El comercio electrónico es actualmente nuestro principal enemigo, pero también es nuestra gran oportunidad porque nos permite un escaparate abierto al mundo», explica José María Seijas, presidente de la Federación Galega de Comercio, que representa a los 35.000 establecimientos que sobreviven en la Comunidad. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tres de cada diez gallegos compran ya por Internet. Pero el porcentaje sobrepasa el 50% entre los jóvenes de 16 a 34 años.

Hace ya cinco años que Mario Vidal decidió dar el salto a la red. Su familia regenta en Vigo un negocio que en los años 80 fue pionero en la venta de comida cocinada para llevarse al domicilio. Él decidió ir más lejos. Tras adaptar las cocinas para realizar un proceso de congelado y envasado fundó Minevera. «Durante una época me fui a trabajar a Barcelona y me di cuenta de que comer bien no está nada fácil. Intentamos dar un servicio a domicilio con comida casera de calidad», explica. Cada día envía entre 100 y 150 platos a toda España y actualmente las cuentas del negocio online ya le cuadran. «En Vigo es muy triste ver las calles vacías con bajos con letreros de se alquila o se vende», afirma Vidal, quien apunta que «Internet te permite reinventarte con muy poco presupuesto».

«Con un coste bastante reducido, la red permite a las pymes llegar a un público mucho más numeroso sin tener que abrir miles de tiendas físicas», apunta Samuel Rodríguez, socio director de Ecommerce News. El medio de comunicación online organiza el próximo jueves en La Coruña un evento sobre comercio electrónico y marketing digital. Pero aunque montar una página web no es caro, al comercio tradicional le «cuesta todavía mucho» adaptarse a las nuevas herramientas de venta, afirma José María Seijas. Para facilitarles la tarea, la Federación Galega de Comercio ha abierto una plataforma electrónica en la que las tiendas puedan vender sus productos (comerciogalicia.com) en colaboración con la Xunta de Galicia. «Tenemos un equipo de gestores de redes sociales trabajando», explica Seijas, quien se muestra convencido de que el sector debe encaminarse hacia la venta online, pero «sin olvidarse de las tiendas físicas, que son las que dan vida a las ciudades».

Hace tres años que Marta Álvarez se quedó en paro. Licenciada en derecho, pero bloguera de moda desde hacía algún tiempo, apostó por una web de venta online dedicada a la ropa y otros productos de bebé. «Yo tenía claro que no iba a abrir una tienda física. En una ciudad como La Coruña de 250.000 habitantes, apenas un 10% serían potenciales compradores. Lo que iba a invertir en el local y resto de gastos lo invierto en marketing y llego a millones de personas por toda Europa», explica la fundadora de Tote Bebés. Para montar su negocio, Álvarez sólo necesitó invertir el dinero de la subvención para nuevos autónomos que concede la Xunta de Galicia. Pero tuvo que dedicarle muchas horas. Ella sola desarrolló su estrategia de redes sociales para darse a conocer y su hermano, de forma autodidacta, logró diseñar la página web de venta online. «Hay que estar formándose continuamente, por ejemplo, Facebook te cambia el algoritmo y tus publicaciones no funcionan», ejemplifica. Alesander Pérez, e-commerce manager y responsable de Marketing Digital en Professional Tools, reconoce que es difícil que los propietarios de pequeños comercios puedan recorrer el camino por sí mismos. «Van a necesitar depender de una empresa especializada, pero ya no son tan caras como antes», indica.

Amazon

A través de sus plataformas Brico4Pro y Todotaladro, la pyme de Sada dedicada a la venta de herramientas cuenta con su mejor cartera de clientes en Francia. Como en el caso de Tote Bebé, Professional Tools despegó de la mano del gigante del comercio electrónico y uno de los principales causantes del declive del comercio local, el todopoderoso Amazon. La web del que hoy es el hombre más rico del planeta, Jeff Bezos, permite a miles de vendedores de todo el mundo distribuir sus productos. «Te da mucha visibilidad y posicionamiento», explica Marta Álvarez, quien asegura que ha logrado que sus productos lleguen a otros países gracias al Marketplace de Amazon.

«Hoy en día cualquier tienda de ropa, de muebles o de decoración si no vende también online no transmite confianza», indica Alesander Pérez. Pero en la red hay mucha competencia y no siempre resulta sencillo encontrar la fórmula adecuada para que los consumidores lleguen a una página determinada. «En España se va mucho a precio, los clientes quieren ahorrar dinero y buscan las gangas en Internet en grandes plataformas como Amazon, Zalando y otras que cuentan con importantes inversores detrás para soportar temporalmente pérdidas», subraya Samuel Rodríguez, de Ecommerce News.

Por este motivo Rodríguez recomienda buscar otra estrategia y no intentar competir con bajos precios y ofertas. «La única manera de hacer frente a los grandes gigantes es apostar por un producto diferente», explica. Los consumidores jóvenes, indica, «van a empresas que les den un estilo que defina su personalidad, buscan productos originales, un estilo de vida», asegura. El director de Ecommerce News recomienda buscar nichos de mercado muy específicos para que las pequeñas empresas puedan encontrar su hueco en la vorágine de ofertas que circulan por la red.