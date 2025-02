El Gobierno descarta reanudar la búsqueda de los cuerpos de los 12 desaparecidos del Villa de Pitanxo

Varapalo para las familias que todavía albergaban una mínima esperanza de darles sepultura. El Gobierno descarta por «inviabilidad técnica» reanudar las labores de búsqueda de los cadáveres de los doce tripulantes del Villa de Pitanxo que no pudieron ser localizados. «No es posible», ha indicado en una atención a la prensa el delegado del Gobierno, José Miñones, tras reunirse este jueves con las familias en la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra.

El Gobierno, según ha explicado Miñones, había contemplado diferentes alternativas para recuperar los cuerpos de los marineros así se lo han hecho saber a los familiares: reflotar el buque, hundido cerca de las costas de Terranova (Canadá); que los buzos bajasen al pesquero, o incluso entrar en el barco con un robot no tripulado.

Pero tras estudiar todas las opciones y consultadas las empresas disponibles, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha concluido que es «inviable» con los medios existentes , según ha explicado el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez, que participó en la mencionada reunión con las familias, en la que también ha estado presente el responsable de Salvamento Marítimo, José Luis García.

Los análisis llevados a cabo por el Ministerio concluyen que la operación con buzos no es viable por la profundidad de la zona de hundimiento . En cuanto al acceso robotizado, en el caso de localizar el barco, la situación y las condiciones del Villa de Pitanxo «no hacen operativo el acceso al interior del mismo», según una nota de prensa de este jueves de la Delegación del Gobierno en Galicia. También consideran que resulta inviable la opción de reflotar el pesquero.

A los familiares de las 21 víctimas mortales, y sobre todo de los 12 tripulantes desaparecidos, la noticia les ha llegado como un jarro de agua fría : «Nos dijeron que no iban a hacer absolutamente nada», ha lamentado ante la prensa Kevin González, hijo de uno de los marineros cuyo cuerpo no fue hallado tras el naufragio.

«Estoy absolutamente decepcionada y defraudada» , ha lamentado María José Dopazo, hija del jefe de máquinas del Villa de Pitanxo y portavoz de las familias. Acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incumplir su palabra: «El compromiso era bajar al buque hundido, y, si fuera posible, recuperar a los doce que falta, y también grabar todo lo que fuese necesario para esclarecer la desgracia», ha añadido De Pazo.

Las familias creen que «no es cierta» la versión del Gobierno de que bajar al pecio para reanudar el rescate sea «técnicamente imposible». «Que no digan que no se puede bajar al barco porque es una gran mentira, que digan la verdad, que no hay voluntad« , ha añadido la hija del jefe de máquinas del pesquero gallego.

Versiones contradictorias

En el naufragio del Villa de Pitanxo, ocurrido el 15 de febrero en Terranova, murieron 21 de sus 24 tripulantes . Solamente sobrevivieron el patrón, Juan Padín; su sobrino y marinero, Eduardo Rial, y el también marinero Samuel Koufie. Padín y Koufie ofrecieron a los investigadores versiones opuestas sobre las circunstancias del naufragio, que están sobre la mesa de la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Fiscalía se inclina por que la causa se derive a los juzgados de Marín (Pontevedra) al considerar que son quienes tienen la competencia para investigar si hubo responsabilidad penales por parte del patrón o de la armadora.

De las 21 víctimas mortales del accidente, solo se pudo rescatar los cuerpos de nueve de los fallecidos, buena parte gracias a la heroicidad de Koufie, que logró atar algunos cuerpos a la balsa salvavidas para que no se hundieran en el océano.