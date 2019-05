CONSELLO DE LA XUNTA Feijóo sospecha que el veto independentista a Iceta puede ser un «señuelo» del PSOE El presidente de la Xunta alerta de una posible maniobra para aparentar un «enfado» que les beneficie el 26-M

Pablo Pazos @ABCenGalicia Santiago Actualizado: 16/05/2019 15:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un «señuelo». Es lo que puede ocultarse tras el veto del independentismo catalán a que Miquel Iceta presida el Senado. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha comentado tras la reunión del Consello que, si bien él no sabe «exactamente qué esta ocurriendo con el presunto nombramiento de Iceta», hay personas que «conocen muy bien la política catalana y ambiente del Parlamento catalán» que están «advirtiendo» de que «es un señuelo del PSOE para que, durante la campaña, haya un distanciamiento con el mundo independentista».

Feijóo ha entrado a valorar esta cuestión a preguntas de los periodistas tras presentar los acuerdos del Consello de la Xunta. Lo ha hecho con cautela, advirtiendo que se se reserva su «opinión definitiva» hasta que pase el 26-M, pero ha advertido de que «de señuelos, el PSOE sabe mucho», por lo que conviene aguardar «para ver si realmente es un veto independentista o un pacto entre independentistas y PSOE». Para que «muchos crean que el PSOE no va a contar con los independentistas para el Gobierno de España».

Así, ha incidido, los socialistas pueden pedir el voto desde un aparente “enfado” con los secesionistas. Un «lío que hay que montarlo» para que el electorado piense que «no van a gobernar juntos«. «Eso no se lo cree nadie. No habrá una sola ley en España que el independentismo catalán no vote a favor. No vaya a ser que entremos todos en el señuelo».

Acerca de las expectativas electorales, plasmadas en las encuestas, cree Feijóo que «hay un cierto contagio evidente de las elecciones generales», que beneficia al PSOE, si bien, en Galicia, tiene un «efecto mochila», una «mochila en la que están las Mareas y el BNG», que «monta tanto, tanto monta».

¿Demacrado? No creo

De paso, ha negado que tenga un «aspecto demacrado», en respuesta al calificativo que ayer le dedicaba el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, replicado después por el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. «Es verdad que tengo bastante trabajo, a lo mejor duermo un poco menos que el ministro Ábalos», ha bromeado Feijóo, sarcástico con que el socialista esté «ufano» con su 28% de apoyo en España, y él «decepcionado» con su 27,5% en Galicia.

A él, ha subrayado, le interesa que si Ábalos continúa al frente de Fomento «mejore los compromisos con Galicia los próximos años». Porque sus 10 primeros meses en el cargo, ha apuntado, «no es como para estar ufanos, sino que sería como para estar demacrado».