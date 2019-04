PARTIDO POPULAR Feijóo: «Galicia no puede admitir que se la trate como si fuese menos» El líder de los populares gallegos reclama en Xinzo que se acabe con los privilegios a otras autonomías

J. L. J. @ABCenGalicia Santiago Actualizado: 16/04/2019 21:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«La igualdad hay que lograrla por arriba y no por abajo». Alberto Núñez Feijóo advirtió esta tarde en Xinzo de Limia contra las concesiones que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez está realizando a determinadas autonomías, quebrando así el principio de igualdad entre españoles con independencia del territorio en el que residan. El presidente del PP gallego reclamó «un Gobierno de España que combata la desigualdad en la prestación de los servizos públicos», para lo que demandó un modelo de financiación autonómica «que tenga en cuenta que prestar los servicios a los mayores y en los pueblos tiene un coste superior que hay que afrontar; y no un pacto entre el Ejecutivo y los independentistas que solo miran por su bien», según informó el PPdeG a través de una nota.

«Galicia no quiere ser más que nadie pero no puede admitir que se le trate como si fuese menos», proclamó Feijóo ante un abarrotado auditorio. El presidente gallego volvió a poner a Galicia como «sinónimo de esfuerzo, compromiso y solidaridad, pero que también quiere igualdad».

Feijóo no quiso pasar por alto el problema de la falta de igualdad en infraestruturas, destacando que, en vez de invertir más en los sitios que más tienen, se debería destinar «todo lo necesario en los lugares que llevamos años, décadas, esperando por el AVE, por conexiones interiores de autovías o por una política de peajes con sentido común».

Así, censuró que el PSOE afirme en su eslogan electoral que quiere a España cuando «no se puede querer al país si no quieres Galicia», mientras que «a otros partidos se les llena la boca con la palabra España al tiempo que defienden una nación incompleta ignorando nuestra Comunidad o creyendo que decir Galicia los convierte en nacionalistas».

Acto con mujeres

Por la mañana, el presidente gallego participó junto a varias candidatas del PP en un acto con mujeres del sector marítimo en la Plaza de Abastos de Moaña. Feijóo reclamó escuchar a las mujeres «no cuando hay actos públicos» sino «todos los días», y aprovechó para censurar que se las «utilice para conseguir un puñado de votos», al tiempo que otros «niegan la violencia machista y dicen que las políticas en contra» de esta problemática «son un postureo e innecesarias». «No nos representan los extremos», añadió en referencia a Podemos y Vox.

«No creo que ayude en exceso llamarles ‘portavozas’ a las mujeres. (...) No creo que a partir de ahí resolvamos los problemas reales. No creo que el secreto radique en no contarle a los niños el cuento de Caperucita Roja», informa Ep, «ni mucho menos contribuye a estas alturas cuestionar que las mujeres lo tienen más difícil que los hombres. Seamos realistas, seamos sensatos, seamos objetivos», reivindicó el presidente del PPdeG.