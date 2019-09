POLÍTICA Feijóo advierte «solemnemente» a Sánchez de que «no va a aceptar» su desprecio y sus chantajes El líder del PP gallego carga duramente contra el presidente en funciones y asegura que está logrando que los populares estén aún más unidos

Pablo Pazos @ABCenGalicia CERDEDO-COTOBADE Actualizado: 07/09/2019 13:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alberto Núñez Feijóo y Pablo Casado han vuelto a encontrarse en el tradicional acto de arranque del curso político de los populares gallegos en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade y el líder de los populares gallegos, en la recta final de su intervención, ha indicado al presidente nacional del partido: «España necesita a un presidente de un partido que tenga liderazgo y apoyo de todo el partido más que nunca, y esto es lo que te venimos a decir hoy. Tienes el apoyo para liderar este partido porque España lo necesita más que nunca, y por eso lo tendrás más que nunca».

Hasta la carballeira de San Xusto, barrida por el viento que en los últimos días azuza los peores incendios del verano en Galicia, han acudido la plana mayor del Gobierno autonómico y del PPdeG, así como diputados nacionales, diputados autonómicos, senadores, alcaldes, y cargos nacionales del PP como Ana Beltrán, vicesecretaria de organización.

«No tengo ninguna duda, querido Pablo», ha señalado Feijóo, «de que vamos a seguir trabajando todos juntos porque España nos necesita, nos necesita probablemente más que nunca. España necesita al PP más que nunca, necesita una fuerza constitucional que ha sido útil durante los últimos 40 años de democracia más que nunca». Palabras del líder del PPdeG en un año «que no es un año más», ante la inminente posibilidad de que se repitan las elecciones generales y con la seguridad de que Galicia celebrará las suyas en otoño de 2020. «Pero sé perfectamente que, como no es un año más, será el mejor año», ha augurado.

Feijóo, tras reconocer el trabajo de los efectivos antiincendios que trabajan a destajo estos días, ha comenzado agradeciendo «de forma muy especial» su presencia a Pablo Casado, porque «no es fácil cuadrar agendas y no es fácil recorrer España. No es fácil pero él lo ha conseguido», demostrando «una vez más el cariño y su compromiso con el PPdeG». «Pablo, te lo agradecemos, sé que has hecho un esfuerzo político, personal y familiar. Por esas tres razones, te agradecemos triplemente que este año vuelvas a estar con nosotros en Cerdedo-Cotobade».

«Desprecio y chantaje»

A partir de ahí, el líder de los populares gallegos y presidente de la Xunta ha cargado contra el Gobieno central, con Pedro Sánchez a la cabeza, porque, ha afirmado, «trata a Galicia a través del desprecio y el chantaje». Por esto, ha dicho «solemenemente que no lo voy a aceptar». Un desprecio encarnado por las recientes visitas de ministros a Galicia, sin avisar siquiera a la Xunta, y un chantaje plasmado en la negativa de transferir los 700 millones de euros que se le adeudan a la Comunidad. «Estamos hartos ya de este sectarismo, de sus desprecios y de sus chantajes», ha incidido.

«No vamos a aceptar que se nos mienta», ha advertido Feijóo. «No vamos a aceptar que se nos ponga entre la espada y la pared diciéndonos: o votáis y facilitáiis un Gobienro de Pedro Sánchez u os quedáis sin el dinero que os corresponde. Este tipo de chantajes no los vamos a aceptar, no los vamos a aceptar porque no son justos, no son razonables y no nos los merecemos».

«O nos votáis o se recortan los servicios públicos de Galicia. Ese es el eslogan. ¿Pero ustedes quiénes se han creído que son? ¿Y quién se han creído que somos?», ha proseguido. «El Gobierno en funciones no significa que no tenga funciones. Este Gobierno en funciones no funciona y lo mínimo que puede hacer un Gobierno en funciones es pagar lo que se debe». Escuece en Galicia que desde La Moncloa «se retengan 700 millones de euros de impuestos que los gallegos hemos venido pagando desde el mes de enero»; también que «vengan a Galicia a dar mítines y a decir a las familias de Alcoa, de las centrales térmicas, que tienen solucionado su futuro, cuando hoy tienen más incertezas que nunca»; o que acudan ministros «sin ni siquiera tener un contacto» con el propio Feijó, cuando «la Xunta es un gobierno leal» como siempre ha sido. Todo esto, ha ido remarcando, no lo va a aceptar.

«Pido una respuesta clara. La respuesta clara», ha apuntado, «para solucionar este problema es hacerla unidos». «Vamos a dar una respuesta unidos, y este partido va a ser el portavoz de Galicia unida. La suma, en Galicia, es el Partido Popular de Galicia», ha rubricado Feijóo. En su exposición, ha recordado que los socialistas «lograron llegar al Gobierno porque nos dividimos. Ahora que están en el Gobierno no van a lograr que nos dividamos más. Al contario. Desde que están en el Gobierno están logrando que nos unamos con mayor intensidad», ha asegurado.

«No van a lograr que nos enfrentemos entre nosotros», ha advertido Feijóo. «Somos responsables, desde el presidente del partido hast el último militante, de conformar este gran partido de centro, de centro derecha, de centro liberal, de centro reformista que es el PP de España. Y por eso, a través del partido y del presidente Casado, lo vamos a reconstruir y lo haremos unidos. No van a lograr que demos nada por perdido. Hoy somos más fuertes en la adversidad de lo que son ellos», ha asegurado el líder de los populares gallegos.