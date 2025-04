Galicia recibirá un millón de mascarillas y 60.000 test rápidos entre hoy y mañana | 16 nuevos fallecimientos en hospitales y dos en residencias | Última hora

El Sergas informa de ocho nuevos fallecimientos que elvan el total este domingo a 16. Se trata de tres varones de 88, 74 y 72 años en el CHUAC coruñés, dos varones de 89 y 73 en el CHUO y el Hospital de O Barco de Valderroas, en Orense; un varón de 86 en el CHUS de Santiago, una mujer de 90 en Povisa, en Vigo, y una mujer de 91 en el CHUF de Ferrol, todos con patologías previas.

La líder del BNG, Ana Pontón , ha «insistido» por su parte en la reunión con el titular de la Xunta en cuatro aspectos «fundamentales». «Hay que reforzar el sistema sanitario, dotar de mayor capacidad de actuación y también acabar con la precariedad en este ámbito. Las contrataciones que se hagan en este momento tienen que hacerse en unas condiciones dignas y estables, porque está bien reconocer la labor que están haciendo los profesionales sanitarios, pero más aun lo es el poder darles estabilidad. La segunda tiene que ver con la situación de las residencias: le reclamamos que actúe con más celeridad, si en algo se ha fallado es en la gestión de las residencias; tiene que ponerse en marcha un plan de choque que frene la cadena de contagios. Otro de los aspectos tiene que ver con que no se sepa qué va a pasar con las oposiciones ni con el horizonte del curso esolar, por lo que sería bueno que se reuniera con los sindicatos de este país para encontrar una solución. Por último, hemos incidido en algunas propuestas económicas: que se atienda a los trabajadores autonómos, un plan de marisqueo y la necesidad de que la Xunta ponga en marcha en escenario postcoronavirus con la creación de un fondo extraordinario que permita reorientar la actividad económica». También ha pedido la líder del BNG que estas reuniones «no sean solo informativas, sino que sirvan para consensuar medidas entre todos».

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero , ha pedido al presidente de la Xunta «claridad informativa» durante la reunión que ha mantenido junto al resto de fuerzas políticas en relación al encuentro telemático de Feijóo con el presidente del Gobierno y los otrs mandatarios autonómicos. «Le pedimos información en materia de residencias de mayores, sobre el material disponible para protegernos frente al virus y también en el ámbito sanitario para despejar la nebulosa informativa que se está dando en Galicia en las últimas jornadas», ha dicho en un mensaje divulgado a los medios.

El equipo de psicólogos del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) estará disponible para atender a la ciudadanía gallega a partir de este lunes. La Xunta ha implantado este sistema de atención a través del 112, ya que la situación de confinamiento provocada por la crisis sanitaria actual puede suponer un «grave impacto en el bienestar psicológico y en la salud menta», recoge EP. Así lo ha especificado este domingo el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que a partir del lunes prestará este servicio que será accesible las 24 horas del día y los siete días de la semana. Los especialistas en esta materia explican que la situación actual «puede provocar altos niveles de estrés o ansiedad derivados del confinamiento y de la falta de apoyo de la red habitual» de las personas.

El exalcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega , se ha incorporado a su profesión como médico de familia tras presentarse voluntario, ante la necesidad de facultativos por la crisis sanitaria por el Covid-19. En su página personal de Instagram, el exalcalde de Santiago y de Teo, que se dedicó de forma plena a la representación institucional en los últimos doce años, ha publicado este domingo una fotografía en la que se presenta como «reservista voluntario, no en la guerra, sí en los cuidados». En ella, se ve su maletín de médico y material para la práctica de la medicina, informa EP. Noriega, que ha declinado hacer declaraciones sobre su incorporación al Sergas en esta crisis, se sumó hace una semana al personal sanitario del área de Santiago de Compostela.

Durante el turno de preguntas de los medios , Feijóo ha precisado y se ha referido a diversas cuestiones. Sobre la actuación de Europa : «Probablemente no estuvieron brillante en el momento de tomar decisiones sobre la pandemia, pero debemos concretar qué es lo que queremos los países más afectados. Si hay reciprocidad, se debe buscar un marco que conjugue responsabilidad con solidaridad compartida. Ahí debe residir el equilibrio». Sobre los ERTEs : «Ya se ha informado de más del 55 por ciento de ellos, y vamos a cumplir con los plazos que nos da el Ministerio de Trabajo. Estamos mirando ERTE por ERTE si se enmarcan dentro de la normativa correcta, porque si no habría que devolver lo debidamente percibido». Sobre la compra de respiradores : «Hemos encargado más de 270 que todavía no nos han sido entregados, por lo que no vamos a generar falsas expectativas. Cuando estén aquí, como el millón de mascarillas encargadas que ya han llegado en un avión a Zaragoza, informaremos de ello».

Feijóo ha lamentado la falta de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, las cuales se han enterado en este tiempo de las decisiones centrales «a través de los medios de comunicación». «La lealtad tiene que ser recíproca», ha reafirmado. En el plano económico, Feijóo ha lamentado que Galicia está dando mucho más (más del doble, en términos exactos, según ha precisado) de lo que recibe en esta crisis. Así, le ha trasladado a Sánchez que «no podemos aceptar ni entender que se detraigan los cien millones que teníamos para fondos de políticas de empleo; le hemos pedido que las deje sin efecto» porque «los grandes esfuerzos» que se están acometiendo no están recibiendo «casi nada» a cambio. «Ocurre lo mismo con algunos borradores del plan de vivienda que se baraja, unos fondos que las comunidades teníamos asumidos y comprometidos y, si salen adelanto, se nos serán detraidos». En esa misma idea, ha reprochado que de los 35 millones que iba a recibir Galicia, todavía no se ha percibido prácticamente nada. «El Gobierno la opinión sincera de la Xunta y la va a seguir teniendo. Aquí no hay partidos, no hay política, lo que hay es servicio público», ha dicho.

El presidente de la Xunta ha confirmado que la actividad económica permitida en el decreto inicial volverá a estar operativa a partir del 13 de abril. «Espero que esto dé claridad para que los sectores industriales, de la construcción y la automoción puedan volver al trabajo, cumpliendo siempre taxativamente las normas de seguridad para preservar la salud de la población. Le pido a todas las empresas que retomen la actividad que lo hagan extremando las medidas», ha rogado.

Feijóo ha valorado como positivas las medidas de «flexibilización en el sector marítimo» que el Ejecutivo baraja y que «espero que se hagan, pues son muy importantes para Galicia».

«También le he preguntado si el Gobierno cuenta con un protocolo homogéneo para todo el país sobre el uso generalizado de mascarillas entre la población, algo sobre lo que poco a poco empieza a haber cada vez más comentarios. Vamos a ver si en los próximos días nos informan sobre ellos. Si lo tenemos sería bueno para todos; si no, lo estudiaremos».

Feijóo, ha dicho, le ha formulado tres cuestiones al presidente del Gobierno . En primer lugar, la previsión de la entrega de los materiales, algo «muy importante para organizar el reparto en los servicios necesarios». En segundo lugar, la posibilidad de «ir previendo un estudio epidemiológico en gente sana, de procedencias y edades distintas, en vistas a la ir reactivando la economía y también a saber cómo se encuentra la situación en cada comunidad. A Galicia, desde luego, le gustaría hacerlo». Por último, en tercer lugar, «cómo podemos ir informando del estado de cada individuo. Es algo que España debe plantearse para dar seguridad en los próximos meses a los ciudadanos de que, desde el punto de vista de la salud pública, son sanos y pueden hacer vida normal. Esto ayudaría a cada ciudadano a tener conocimiento de su propio estado de salud». En lo referente a la cuestión del material sanitario, Feijóo ha señalado que las comunidades, Galicia incluida, han comprado la mayor parte por su cuenta y solo el 10 por ciento ha procedido del Gobierno.

Durante su intervención, Feijóo ha anunciado que Galicia recibirá entre hoy, domingo y mañana, lunes, un total de 60.000 test rápidos por parte del Gobierno central , la cuota que le corresponde del millón total adquiridos por el Ejecutivo. Dichos test, que se destinarán en su mayor parte a pruebas generalizadas en residencias de la tercera edad y de discapacitados, serán realizados de la siguiente manera: si el paciente da positivo, se procederá a su aislamiento inmediato; si el resultado, en cambio, es negativo, se realizará una segunda prueba vía PCR, más lenta pero que servirá para tener un análisis completamente acertado y sólido. «Lo más importante es realizar el máximo de pruebas posibles, porque cuantas más pruebas más probabilidad de atenuar el impacto del virus en la población habrá», ha recalcado. Además de la residencias, los test serán también aplicados a sanitarios con el fin de saber si pueden seguir o no realizando su trabajo con normalidad.

El presidente se ha complacido de que el Gobierno haya puesto a disposición de las autonomías un protocolo de actuación y notificación de incidencia del Covid-19 en residencias de la tercera edad y para discapacitados. Este protocolo permite a las comunidades intervenir en residencias, algo que la Xunta ya hizo hace una semana en dos centros de Cangas y Barreiro (Vigo). Su elaboración ha contado con una importante presencia del Gobierno autonómico, que ha impulsado algunas de las que han sido medidas pioneras en España en ese ámbito.

Feijóo ha arrancado su intervención, de más de una hora, destacando los datos sanitarios que registra Galicia en comparación con la media estatal y del resto de comunidades autónomas. En este sentido, ha recordado que la región cuenta con una de las tasas de letalidad más bajas de España –del 2,93%, solo superada por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla–, y ha señalado que la tasa de fallecidos sobre ingresados se encuentra en el 8,60%. De los 28.700 PCRs que se han realizado hasta el momento, el 80% de los pacientes han arrojado un resultado positivo y el 20% restante, no.

Luis Verde Remeseiro, gerente del área sanitaria de La Coruña, presenta este lunes por la mañana el desarrollo del hospital de campaña, bautizado como IFECOCHUAC, que estará ubicado en el EXPOCoruña, el recinto ferial herculino. El centro se instala para el caso de que «sea necesario», recuerda el Sergas. El gerente estará acompañado por Emilio Camino Fernández, director de Recursos Económicos, y Pedro Marcos Rodríguez, subdirector de procesos asistenciales.

Hasta la fecha, en Galicia se han realizado ya 28.191 PCR, según los datos del Sergas. Por áreas sanitarias, Vigo y La Coruña, con 1.075 y 1.058 casos activos, prácticamente calcan sus balances. Se acerca no obstante Orense, con 921. Santiago sube a 816. Siguen Lugo con 555, Pontevedra con 444 y Ferrol cierra con 306 casos.

Durante la videoconferencia con Pedro Sánchez, Feijóo consideró clave seguir con los test y esperó que lleguen 60.000 para Galicia del millón anunciado por el Gobierno, informan fuentes de la Xunta. Adicionalmente, el mandatario autonómico pidió un protocolo de comunicación claro para los casos en residencias; preguntó si existe algún protocolo sobre el uso generalizado de mascarillas; lamentó que el Gobierno confisque a las autonomías fondos de empleo o vivienda; y abogó por agilizar el pago de ERTES y la devolución del IVA.

El Sergas actualiza su balance: hay 5.175 casos positivos en Galicia, con 169 personas en la UCI, 893 en hospitales y 4.113 en domicilios. Las altas llegan a 587 y los fallecimientos en la red hospitalaria, a 182.

El Serga informa del fallecimiento de otras ocho personas por la pandemia de coronavirus: un varón y una mujer de 92 y 86 años en el HULA de Lugo; una mujer de 84 en el CHUO de Orense; un varón de 90 en el Hospital de La Rosaleda de Santiago; un varón de 92 en el CHUS también de la capital; un varón de 78 en el CHUAC coruñés; y una mujer y un hombre de 85 y 86 en el Álvaro Cunqueiro de Vigo. Todos, con patologías previas.

Fuentes de la Xunta confirman que el presidente del Gobierno ha pedido a los mandatarios autonómicos un listado de infraestructuras para albergar a positivos que deban permanecer aislados. Asimismo, anunció el envío de un millón de test diagnósticos a las comunidades entre este domingo y este lunes.

El Sergas ha contratado a 80 sanitarios que se incorporarán a las dos residencias intervenidas por la Xunta, las de Barreiro y Cangas, así como a las de Crecente y Moledo y al centro de atención a discapacitados de Redondela. En concreto son cuatro médicos, 26 profesionales de enfermería, 42 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y ocho alumnos de enfermería que ya prestan asistencia en estos centros. El Sergas traslada, por medio de un comunicado recogido por Ep, «un mensaje de esperanza» a los residentes y a sus familias, y les pide «que tengan confianza en la protección de las administraciones públicas».

Un día más, un puñado de residencias concentran los positivos entre usuarios de centros para la tercera edad: Nuestra Sra de La Esperanza, en San Rosendo (Orense), con 107; DomusVi Cangas, con 102; DomusVi Barreiro en Vigo, con 65; DomusVi San Lázaro en Santiago con 43; y El Portazgo en La Coruña, con 38. Estas residencias, además, suman 39 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, aunque no todos los usuarios perdieron la vida en los centros.

El salto en el número de positivos en residencias es sensiblemente inferior al de la víspera, cuando se rebasó el centenar. En esta ocasión pasan de 554 a 588, por lo que hay constancia de 34 nuevos contagios, una tercera parte del aumento que se vivió 24 horas antes.

El último balance de la Consellería de Política Social, que acaba de divulgarse, informa de dos nuevos fallecimientos en residencias de la tercera edad, una persona en El Portazgo (La Coruña) y otra en Nuestra Señora de la Esperanza (Orense). El total de óbitos en residencias asciende ya a 34. Los positivos llegan a 588 entre usuarios y 209 trabajadores; en centros de discapacidad: 49 y 39.

La Policía de Lugo comunica que se interceptaron 196 vehículos en dispositivos de vigilancia activados este sábado en la ciudad, siendo identificadas 55 personas, con 18 actas de infracción: nueve por encontrarse en la vía pública y otras nueve por circular con un vehículo; en todos los casos, sin justificación.

La Diputación de Lugo anuncia que pone a disposición de la Xunta las cinco residencias que tiene en proceso de apertura. De acuerdo con una nota emitida esta mañana, se brinda, para lo que sea necesario, tanto las dependencias como el equipamiento de los centros de Castroverde, Pedrafita do Cebreiro, Meira, Navia de Suarna y Ribas de Sil. El presidente de la institución, José Tomé, explica que se consensuó la decisión con los alcaldes de los concellos implicados durante una conversación para abordar y acordar esta medida.

La Asamblea Nacional de Estudiantes Gallegos (Anega) quiere que se «liquide» el actual curso académico con el aprobado automático de las materias pendientes. A través de un comunicado recogido por Ep, el sindicato estudiantil ve esta medida la «única viable» ante el estado de alarma. Proponen que la nota de las asignaturas que se superen por este método no compute en la media.

La Consellería de Política Social ha donado má de 400 kilos de alimentos a cerca de 70 entidades y servicios sociales municipales de toda Galicia. Un auxilio que proviene, explican en una nota, de comida guardada en las cocinas de escuelas infantiles de titularidad pública autonómica, de la red Galiña Azul. Alimentos que, dada la suspensión de la actividad docente por el estado de alarma, no se van a utilizar en estos centros.

La concejalía de Medio Ambiente de La Coruña se ve en la necesidad de recordar que los parques de la ciudad, bajo el estado de alarma, no son lugares para el esparcimiento, como antes de la pandemia de Covid-19. Remarcan desde el consistorio que solo pueden transitar aquellos que están dentro de un radio máximo de 100 metros y quedan de camino a locales de venta de productos de primera necesidad, o bien para pasear a sus mascotas y que realicen sus necesidades fisiológicas, siempre durante el tiempo recomendado.

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lugo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extender la petición de mantener abiertos los colectores de basura de carga trasera mientras dure la crisis sanitaria. A través de una nota informativa, el edil del área, Álvaro Santos, recuerda que es un pequeño gesto, pero funamental al mismo tiempo para evitar nuevos contagios.

La Coruña batió este pasado sábado su récord de personas sancionadas desde el inicio del confinamiento. Según informa el consistorio herculino, un total de 40 personas recibieron sanciones por desobediencia informativa, seis de ellas solo en la calle Barcelona. Además, se produjo una detención por desobediencia.

De no haberse desatado la crisis del Covid-19, a esta hora los gallegos estarían empezando a votar en las elecciones autonómicas. El coronavirus se llevó por delante primero parte de la precampaña y posteriormente obligó a maniobrar en un contexto sin precedentes para anular el proceso electoral, que resulta inviable una vez declarado el estado de alarma. In extremis, gracias a un consenso fraguado por Feijóo con la oposición, los comicios quedaron suspendidos a las puertas de que se iniciara la campaña que jamás arrancó.

Este sábado se rompía el techo de 200 víctimas mortales por coronavirus. El Sergas notificaba 15 nuevos décesos y en las residencias perdían la vida cinco ancianos. Pese al incremento notable en esta semana que concluye con respecto a la anterior, la Comunidad aún mantiene uno de los ratios de letalidad más bajos de toda España.

Alberto Núñez Feijóo participa desde las 10.00 en un nuevo cónclave de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, un día después de que este confirmará que se prorrogará el estado de alarma. El presidente de la Xunta no ha ocultado su malestar por haberse convertido estas reuniones por videoconferencia en meros encuentros informativos.