El Chicle, culpable del asesinato y agresión sexual de Diana Quer

Con un día de retraso sobre lo inicialmente previsto, el jurado del Caso Diana Quer ha encontrado por unanimidad al único acusado y autor confeso de su muerte, José Enrique Abuín, culpable de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato con alevosía . De esta manera, los cinco hombres y cuatro mujeres del tribunal popular han considerado acreditadas las tesis de la acusación particular y la fiscalía. Sin embargo, por unanimidad igualmente consideran no probada la violación, aunque sí la agresión sexual. También han validado la atenuante de la confesión, como planteaba la defensa, y se han mostrado contrarios a la concesión del indulto y la suspensión de la pena.

Según el segundo veredicto que se ha leído esta mañana en los juzgados de Santiago de Compostela, el Chicle abordó a Diana la noche del 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal, la introdujo a la fuerza en el maletero de su vehículo, la trasladó a toda velocidad a la nave abandonada de Asados, donde la agredió sexualmente antes de acabar con su vida empleando una brida en su cuello . Acto seguido, ocultó el cadáver en un pozo existente en la nave, donde fue encontrado 500 días después, cuando Abuín reveló su paradero a la Guardia Civil.

Los jurados también consideran unánimemente probado Abuín «abordó a Diana y la transportó a la nave con la intención de atacarla sexualmente». En la nave, «el acusado, teniendo sometida a la víctima mediante el uso de la fuerza física y sujeta con bridas y cintas adhesivas , la desnudó y realizó con ella actos de contenido sexual que no se han podido determinar».

El matiz que introducen los jurados, y en un apartado que no ha contado con la unanimidad de todos sino tan solo el voto mayoritario de cinco, es que no consideran acreditada la violación sino la perpetración «de actos de contenido sexual que no se han podido determinar» .

¿Es determinante la violación para la imposición de la pena de prisión permanente revisable? La redacción del artículo 140.2 del Código Penal no lo consideraría, ya que exige que el asesinato «fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima». La acreditación de la agresión sexual encajaría en esa redacción . La duda no gira sobre este aspecto, sino si la atenuante de confesión pudiera suavizar la pena, aunque no se trata de una atenuante cualificada.

Al respecto de la atenuante por confesión, los jurados estiman que esta fue «relevante» para el esclarecimiento de los hechos aunque no «decisiva» . Ambas redacciones les fueron propuestas al tribunal popular, y optaron por la primera. El magistrado Pantín les explicó las diferencias el pasado martes. Con una confesión «decisiva», habrían dado por hecho que los investigadores nunca habrían dado ni con el cuerpo de Diana ni habrían indicado su autoría. Con la «relevante» avalan que la confesión agilizó el desarrollo de la investigación.

Prisión permanente

Con este relato de hechos y los delitos por los que ha sido condenado, el jurado pone en bandeja al presidente del tribunal, el magistrado Ángel Pantín, la imposición de la pena de prisión permanente revisable . Tanto fiscalía como acusación particular han reclamado que se le imponga al acusado la pena más dura del Código Penal, algo a lo que se ha opuesto la defensa. La sentencia no se conocerá este sábado sino una vez que sea redactada por el magistrado, de acuerdo con el relato fáctico avalado por los jurados.

La defensa había pedido la devolución del veredicto por segunda vez , pero en esta ocasión el juez no ha considerado que existieran errores formales ni que las cuestiones estuviesen faltas de argumentación. La fiscalía y la acusación particular han coincidido con la tesis del magistrado Ángel Pantín y se ha procedido a la lectura.

A su salida de los juzgados, el padre de Diana no ocultaba su emoción. Tras tres años de lucha, Juan Carlos Quer ha afirmado que la pena de prisión permanente revisable «no le devolverá la vida a mi hija» y tanto él como su familia arrastrarán «una pena perpetua», pero sí que le hará «justicia» a Diana. «Mi hija sonríe desde el cielo» . Su abogado, Ricardo Pérez Lama, ha mostrado su convicción de que la pena que se impondrá será la prisión permanente, dado que la confesión no se ha considerado como atenuante cualificada.