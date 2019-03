La CEOE exige al Gobierno central que permita a Ence seguir en la ría

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) muestra su apoyo a Ence y alerta de la «gran repercusión» que tendría para Galicia que la compañía tuviese que cerrar su fábrica de Pontevedra. A través de un comunicado, la CEOE exige al Gobierno que mantenga la prórroga concedida por el ejecutivo de Mariano Rajoy, para que la empresa pueda seguir ocupando terrenos públicos de Costas hasta el año 2073, y defienda la legalidad de esta concesión ante la Audiencia Nacional.

La patronal señala que cada día entran en Ence unas 4.000 toneladas de madera de eucalipto, lo que supone casi toda la producción de las provincias de Pontevedra y A Coruña. A este impacto económico, los empresarios añaden que la fábrica de Pontevedra es un «ejemplo» de excelencia ambiental, de generación de empleo y de contribución al desarrollo económico de Galicia. El futuro de Ence en la ría de Pontevedra ha quedado en el aire tras la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de no seguir defendiendo en los tribunales la prórroga concedida por el Ejecutivo de Rajoy. Un nuevo informe de la Abogacía del Estado entiende ahora que la decisión no se ajusta a derecho. La última palabra la tendrá la justicia en los procedimientos abiertos tras la denuncia del Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría y Greenpeace, que siempre han criticado el fuerte impacto medioambiental de la fábrica de celulosa en la ría.

La patronal pone el acento en el impacto en el empleo que tendría su cierre. De la factoría que Ence tiene en Pontevedra dependen más de 5.100 familias de manera directa o indirecta, ya que cuenta con 400 empleados fijos, a los que se suman 2.700 empleos en contratistas del área industrial, logística y de transporte y más de 2.100 puestos de trabajo en el sector forestal que dependen de su actividad. La CEOE recuerda también que la celulosa supone la mitad del tráfico del puerto de Marín y que aporta un 28% del PIB de Pontevedra y paga unos 33 millones de euros en impuestos.

La patronal subraya, además, el impacto por la pérdida de las inversiones comprometidas por Ence en su Plan Estratégico, unos 350 millones de euros en cinco años. La empresa ya ha anunciado que mantendrá los 50 millones de euros previstos para 2019, pero congelará el resto hasta que no sepa si puede continuar en la ría. La CEOE asegura que es «inexplicable» que se provoque por intereses «partidistas y minoritarios» la pérdida de uno de los principales actores industriales de Galicia, que se añadiría a los de Alcoa, las pérdidas de empleo por el ERE de Ferroatlántica o el cierre de la central de Meirama.

Los trabajadores no podrán hablar en el pleno de la Diputación de Pontevedra

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, señala que los trabajadores de Ence no podrán intervenir en el pleno de este ente por haberlo solicitado «fuera de plazo». Por ello, a pesar de que los presidentes de los comités de empresa ya han anunciado su intención de asistir, no podrán hacer uso del turno de palabra. Silva aseguró que los plenos son abiertos al público y los trabajadores «serán bienvenidos». Aclaró, además, que la Diputación no tiene «nada que ver con Ence» y que ni concede licencias ni autorizaciones a la actividad de la empresa pastera.