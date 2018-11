Elecciones en En Marea Bruzos reivindica el peso de los partidos ante las críticas de Villares El exjuez acusa a sus rivales de conformar una lista a través de un «pacto de cúpulas»

Zoraida Rial

@ABCenGalicia Santiago Actualizado: 27/11/2018 19:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La enésima embestida contra Luís Villares

David Bruzos, el cabeza de lista de la candidatura crítica con Luís Villares en las elecciones internas de En Marea, reivindica el peso de los partidos políticos y las mareas de Santiago, La Coruña y Ferrol dentro de la confluencia ante los ataques del magistrado en excedencia. A apenas cuatro días de que comiencen las votaciones telemáticas para renovar la dirección del partido instrumental, Villares elevó este martes el tono contra sus rivales —entre los que se encuentran representantes de Podemos, Anova, Esquerda Unida y los llamados «alcaldes del cambio»—, a los que acusó veladamente de promover un «pacto de cúpulas» para conformar la candidatura que encabeza Bruzos. «Podemos afirmar que nuestra lista no fue pactada con las cúpulas de partidos, sin embargo hay gente de todos los partidos. Me gustaría saber si otras listas están en condiciones de hacer esta afirmación», reprochó el lucense.

Ante estas afirmaciones, su rival en los comicios internos de En Marea subrayó la importancia de que partidos como Podemos o espacios como las mareas locales se impliquen el proyecto rupturista, algo que, a su entender, no ha logrado la dirección encabezada por el exjuez. «Estamos en un espacio en el que no podemos dejar de contar con las organizaciones políticas, con ciudades como Santiago, La Coruña, Ferrol. No es esa la Marea que queremos construir, de hecho no sabemos qué quedaría de En Marea si no estuvieran presentes las organizaciones políticas o las ciudades del cambio», apuntó Bruzos durante la presentación de su candidatura ante los medios de comunicación.

Rodeado del resto de nombres que conforman la lista alternativa a Villares, el exdiputado de En Marea en el Congreso en la pasada legislatura y miembro de Ourense en Común reivindicó la necesidad de «cambiar el rumbo» del partido instrumental con el objetivo de que todas las sensibilidades «se sientan cómodas». «Hay que reactivar las olas del cambio que nos dieron los resultados electorales de 2015», apuntó David Bruzos. El exparlamentario rupturista en la Cámara baja evitó concretar si Luís Villares podría seguir como portavoz parlamentario de la formación en caso de que su lista salga vencedora en las votaciones que se celebrarán entre el 1 y el 3 de diciembre. Con todo, sí abrió la puerta a incluirlo a él o a otros miembros de su candidatura en la cúpula de la confluencia en caso de alzarse con la victoria. «La voluntad de todo el mundo es integrar», explicó. El candidato del sector crítico abrió además la puerta a impulsar un sistema de liderazgos «corales» en el partido instrumental frente al actual sistema, en el que Villares ejerce como portavoz único de la formación.

Puya a Noriega

El magistrado en excedencia, por su parte, reivindicó que la lista que encabeza cuenta con una amplia presencia de representantes de las mareas locales, que ocupan hasta 17 puestos de su candidatura. «La candidatura que tengo el honor re representar es una lista de totalidad, por ello estoy seguro de que cuando la revise correctamente, Martiño Noriega se decidirá por esta lista», ironizó el actual líder rupturista.