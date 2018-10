Primarias en la formación morada Bescansa mantiene la incógnita de si optará a liderar Podemos Galicia Rechaza caer en las «provocaciones» de Pablo Iglesias o Antón Gómez-Reino

Z. Rial

Carolina Bescansa mantendrá un día más el suspense sobre si opta a liderar Podemos Galicia. Tras fijar este lunes como fecha en la que revelaría si finalmente se enfrentará Antón Gómez Reino en las primarias que la formación morada celebrará en la Comunidad, la cofundadora del partido que dirige Pablo Iglesias admitió que necesita más tiempo para hablar con otros miembros de la organización y valorar el respaldo que tendría una candidatura encabezada por ella en estos comicios internos.

La diputada en el Congreso cuenta de momento con el apoyo de la dirección saliente, liderada por la aún secretaria general de Podemos Galicia, Carmen Santos, que ya avanzó que no optará a la reelección. De hecho, Bescansa compareció este lunes ante los medios de comunicación en Santiago arropada por varias figuras destacadas dentro de la actual cúpula gallega del partido, como la secretaria de Organización, Natalia Prieto, o la responsable de Educación y diputada en el Parlamento gallego, Julia Torregrosa. Sin embargo, la socióloga nacida en Compostela aunque afincada desde hace años en Madrid confesó que antes de dar el paso espera «hablar y conocer la opinión de otras sensibilidades y de otras voces en Podemos», por lo que todo apunta a que finalmente dará a conocer su decisión final durante la jornada de hoy.

Lo cierto es que la posibilidad de que la cofundadora de la formación morada opte a liderar el partido en Galicia ha despertado en los últimos días las suspicacias del que hasta el momento es el único candidato en el proceso, el también diputado en la Cámara Baja Antón Gómez-Reino —también conocido como Tone—, y del propio secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, muy próximo a Gómez-Reino y enfrentado a Bescansa desde que trascendieron los planes de ésta para descabalgarlo del liderazgo del partido. «Me llama la atención que alguien que lleva 20 años viviendo en Madrid y que hace tiempo que se hizo público que quería ir a la Asamblea de Madrid quiera dirigir Podemos Galicia», valoró Iglesias en una entrevista en La Sexta.

En la misma línea, Tone advirtió este lunes de que la Comunidad no puede ser «el retiro dorado, ni el plan B de nadie» e ironizó dándole a Bescansa «la bienvenida a Galicia y la bienvenida a la política gallega». «No voy a entrar en provocaciones (...). Las primarias no tienen por qué ser un sitio de confrontación entre compañeros, el proyecto es de todos», defendió la socióloga Compostelana, que ya a través de su cuenta de Twitter reivindicó que «las gallegas no dejamos de serlo cuando emigramos».

La diputada de Podemos en el Congreso rechazó que este tipo de ataques estén influyendo en su decisión, al tiempo que subrayó su implicación con el partido y con la Comunidad. «Cuando en 2014 construimos este partido hubo tres personas que fuimos al notario y firmamos para constituir Podemos. Yo era una de ella y pienso que no tengo que dar más explicaciones sobre mi vínculo con Podemos y con Galicia», zanjó.