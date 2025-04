El arzobispo de Santiago marca perfil propio contra la pederastia

En contraste con la desconfianza de la Conferencia Episcopal Española a que los poderes públicos investiguen los abusos a menores en el seno de la Iglesia, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, les mostró su respaldo: la noticia de las comisiones de investigación sobre la pederastia del Congreso y del Defensor del Pueblo es «bien recibida» por parte de la Iglesia en el marco de «colaboración leal» con el Estado. La semana pasada, en cambio, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, consideró que el Congreso no era «el ámbito adecuado para una investigación de este tipo».

El Arzobispado de Santiago mostró este perfil propio en una rueda de prensa el jueves en la capital gallega convocada para presentar unas jornadas de empresarios católicos dedicadas a la economía del bien común, que se celebrarán a final de mes. La prensa aprovechó el acto para preguntar a los representantes eclesiásticos después de que en la última semana salieran a la luz varias noticias relacionadas con abusos en Galicia en el ámbito eclesiástico.

Por una parte, la Fiscalía Superior de Galicia había informado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de que hay siete investigaciones abiertas de agresiones o abusos sexuales en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa, y que ya están judicializados. Por otra, salieron a la luz casos antiguos de abusos en centros católicos de La Salle que habían tenido lugar en las décadas de los 70 y 80.

Fue en este contexto en el que Julián Barrio, ante la prensa, pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales y se mostró favorable a la investigación de la pederastia en sede parlamentaria. Eso sí, recalcó que siempre «respetando el ordenamiento jurídico» y «sin privilegios pero sin discriminaciones» .

Una cuestión social

El arzobispo compostelano fue contundente en una condena energética a la pederastia en el seno de la Iglesia y apeló a que «esto nunca vuelva a repetirse» . Solamente un caso de abusos –añadió– sería ya más que suficiente no sólo para «pedir perdón», sino también para acompañar a la víctima tanto «legal como psicológicamente». «Yo mismo he manifestado otras veces que estoy dispuesto a escuchar a todas las posibles víctimas que, de una u otra manera, sientan la posibilidad de ser escuchadas y ayudadas», ahondó Julián Barrio. Eso sí, también quiso aclarar que «por desgracia, la pederastia no es una cuestión de la Iglesia, es una cuestión social» . Y el arzobispo añadió que eso no lo decía como excusa, como un intento de echar balones fuera, sino «como una realidad que hay que tener en cuenta».

Al margen de los siete casos de abusos o agresiones sexuales que se investigan en los juzgados gallegos, de los que la Fiscalía Superior ha dado cuenta a la FGE, La Salle informó de nuevas denuncias por abusos que se habrían cometido en los 70 y 80, de las cuales dos se habrían registrado en los centros que tienen en Galicia. Además, en los últimos días, varios exalumnos del colegio religioso compostelano de la década de 1980 también aseguraron haber padecido abusos de índole sexual por parte de un profesor del centro y clérigo que ya falleció hace años.