Un alcalde planta cara al capo Oubiña y le prohíbe publicitar su libro «por ética»

El alcalde de Muxía (La Coruña), Iago Toba, ha prohibido al excapo Laureano Oubiña vender su libro en un puesto de la Feria de la Virxe da Barca, la más importante de este municipio de la Costa da Morte, por «una cuestión ética» y para preservar la «imagen limpia y familiar» de esta tradicional romería. Oubiña, autor de Toda la verdad, denuncia que el regidor le ha vetado en esta feria que comienza este viernes pese a haber abonado la reserva del puesto, por lo que ha organizado para esta tarde un coloquio en un hotel cercano.

El motivo de la charla es poner de manifiesto la situación que se ha encontrado en Muxía y ofrecer «una serie de primicias» referentes a este ayuntamiento coruñés y a personas que colaboraron con él en numerosas descargas. «No lo creo ético y no quiero mezclar, como responsable de la imagen de mi municipio, la esencia de esta romería o siquiera el nombre de Muxía con una persona y un acto sobre narcotráfico, no por la temática, sino por el alarde, la grandeza y la relativización que hace él de la venta de drogas y del narcotráfico, y la campechanía que quiere generar respecto de su mundo», asegura a Efe el alcalde.

Iago Toba, de 32 años, es el regidor más joven de la provincia de La Coruña, pero su juventud no está reñida con su firmeza a la hora de adoptar decisiones como la de vetar a Oubiña en un espacio público, el año pasado ocurrió también en Cambados, pese a que el excapo «hizo todo lo posible» por presionarle, hasta el punto de enviarle «emisarios». «Yo no quise hacerme el héroe y no fui yo quien lo puso en la prensa», ha añadido el alcalde, pero «seguí firme pese a las amenazas que me envió a través de ciertas personas, de que ya me vería por el pueblo».

Las fiestas de A Barca de Muxía se celebran en un ambiente festivo, familiar, tradicional y «con una imagen limpia porque este municipio intenta vivir un poco de su imagen"». En la romería, organizada por una comisión amparada por el Ayuntamiento, se distribuyen una serie de puestos tradicionales en la calle como churrerías, rosquilleras o de venta de ropa tras pagar un canon, igual que hizo Oubiña a través de una sociedad limitada para vender libros, por lo que en un principio no sabían que él era el protagonista.

La publicidad del evento en redes sociales alertó al alcalde, que prohibió su instalación en la romería y ordenó la devolución de la cantidad íntegra abonada por el excapo. «La romería de A Barca no es el lugar y el momento para hacer este tipo de actos», abunda Iago Toba, que ha organizado un dispositivo integrado por un centenar de agentes de la Guardia Civil, Policía Local y psicólogos para prevenir el narcotráfico y las agresiones sexuales y atender posibles casos.

Estas son las primeras fiestas de A Barca para el joven alcalde y por ello quiere que se desarrollen «sin ningún tipo de mancha, cuidando la seguridad de los visitantes y la imagen» del pueblo. Este municipio de la Costa da Morte coruñesa se vio como otros involucrado en el narcotráfico y «se destruyeron muchas familias por ese mundo, muchos hijos se vieron en el cementerio por culpa de eso». Prohibir que Oubiña exhiba el mundo de las drogas en esta feria es «una cuestión ética porque no se puede banalizar sobre este tema en un sitio como la romería de A Barca», enfatiza.

Iago Toba asegura además que el gancho del excapo sobre «primicias» de la zona «solo pretende atraer a los medios con esos temas», porque avanza que en Muxía hay familias que aparecen en el libro. «No va a dar primicia alguna porque todo el mundo sabe del clan relacionado con sus negocios en Muxía, sale en el libro y está identificado por toda Muxía como tal, ellos mismos alardean de eso», sostiene el regidor. Por ello, augura que Oubiña «va a hacer el espectáculo en un hotel porque yo prohibí hacerlo en la romería a un señor que hace una alegoría poco menos que fantástica del mundo del narcotráfico».