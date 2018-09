Cultura El MIM recorrerà en la seua 29a edició la gramàtica gestual i corporal a través de 25 espectacles Del 19 al 23 de setembre Sueca es converteix en l'escenari més gran del teatre gestual

La Mostra Internacional de Mim a Sueca (MIM), patrocinada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sueca, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i la Fundació Bancaixa, ha presentat avui en roda de premsa la programació i les novetats de la seua 29ª edició que, sota el lema El moviment que parla, tindrà lloc del 19 al 23 de setembre. En ella han intervingut Albert Girona, Secretari Autonòmic de Cultura i Esport; l'alcaldessa i el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sueca, Raquel Tamarit i Vicent Baldoví; Rafael Alcón, president de la Fundació Bancaixa; i Joan Santacreu, director del MIM. No ha faltat tampoc a aquesta cita Abel Guarinos, director de l’Institut Valencià de Cultura o el diputat Joan Baldoví, entre molts altres assistents. El Colectivo Glovo ha oferit per la seua banda un aperitiu escènic del seu espectacle Mapa, que es presentarà en aquesta nova edició del MIM.

Raquel Tamarit ha ressaltat que “Sueca és referència dins i fora del nostre territori per xicotetes grans coses com la Mostra Internacional de Mim, festival que reuneix el talent nacional i internacional consolidat i emergent del teatre gestual, la fidelitat d'un públic cada vegada més nombrós i el saber fer i la perseverança d'un gran equip”. Una cita ineludible, ha afegit Vicent Baldoví, que aquesta nova edició arreplega “29 anys de treball, constància, alegries i sofriments, però sobretot d'èxits i de reconeixements com el de ser un dels festivals més importants d'Europa en la seua especialitat”.

Albert Girona ha mostrat aquest matí la seua “satisfacció i alegria” per formar part i recolzar des de la Generalitat Valenciana “al buc escènic del MIM, un projecte avalat per la crítica, el públic i la qualitat de la seua programació, que té molt futur i recorregut per davant”.

Rafael Alcón ha explicat, per la seua banda, que la col·laboració de la institució amb el MIM respon “a la confluència d'objectius com són aconseguir la màxima repercussió social de la cultura amb unes propostes que atrauen a milers de visitants cada any, recolzar a les companyies valencianes en el marc d'una programació de referència en el teatre gestual, a més d'incorporar sempre una perspectiva social donant visibilitat a col·lectius desfavorits en la nostra societat”.

El director del MIM, Joan Santacreu ha agraït el suport i aportacions econòmiques de les institucions, “vitals per a mantenir el festival”, però ha matisat que, en ser un projecte ambiciós amb ganes de seguir creixent, “les ajudes estan molt limitades i cal fer molt “tetris” per a fer tot allò que volem fer amb el pressupost que tenim”. Al que ha afegit que “esperem amb il·lusió tenir algun dia un pressupost a l'altura del que es mereix el festival”.

El moviment que parla és el leitmotiv que recorrerà enguany la programació del MIM a través de 25 espectacles per a tot tipus de públics, que barregen diferents disciplines a la recerca de noves formes d'expressió gestual i corporal. “Enguany fem una aposta contundent per la dansa que omplirà d'emocions als espectadors”, ha destacat Santacreu després d'explicar que “a voltes atribuïm el gest o el mim a l'expressió de la cara i en aquesta edició volem mostrar com els cossos es posen en moviment per a contar-nos diferents històries, traslladar-nos a universos desconeguts i inèdits, pròxims o propers”. Cossos que alliberaran el seu art i talent tant en el teatre com en els carrers o altres espais inesperats per a fer-nos “riure, plorar i fins a volar jugant amb l'equilibri, el silenci i els gestos”. I per a endinsar-nos en la gramàtica del cos, ha conclòs, “inaugurarem el MIM amb una classe magistral de Yves Marc, fundador en 1975 de la companyia Théâtre du Mouvement i referent europeu del mim contemporàni.

Propostes que glorifiquen el cos i denuncien els seus tabús

El compromís escènic i el valor del gest es posaran de manifest en la 29ª edició amb propostes que glorifiquen el cos, denunciant els seus obstacles i tabús. Treballs que aborden temes de la nostra actualitat més candent, com el dels refugiats i les fronteres, que el Colectivo Glovo bolcarà en Mapas; el paper del patriarcat en la nostra societat, en el qual aprofundirà Escandall Teatral en XX; l'explotació laboral, temàtica de l'espectacle musical de circ contemporani Lurrak, de la companyia basca amb el mateix nom; o l'amor entre persones del mateix sexe, fil conductor de Poyo Rojo, de la companyia argentina amb el mateix nom, una impactant fusió de dansa, acrobàcies i clown.

La companyia basca Ertza planteja en Meeting Point -Premi MAX 2018 al Millor Espectacle de Carrer- qüestions sobre les contradiccions humanes i socials que conviden al públic, d'una forma lúdica, a prendre una posició activa enfront del que està veient. Les complexes relacions humanes articulen també el muntatge de sorprenents malabarismes de la prestigiosa companyia anglesa Gandini Juggling: Smashed.

La guardonada Maduixa Teatre -tres Premis MAX- presenta el seu Look at me, working progress que convida a nou espectadors a mirar-se als ulls uns als altres i endinsar-se en l'interior de l'altra persona més enllà del seu aspecte físic. I una reflexió en clau de dansa sobre l'ego i l'adoctrinament social és el que balla Mou Dansa en La siesta.

La solidaritat i tolerància són els valors que Comediants La Baldufa realça en Cirque déjà vu. Art, participació social i inserció laboral defineixen als sevillans Danza Mobile -Premi Max de Caràcter Social- que arriben al MIM amb el seu últim muntatge, En vano, reconegut amb el Premi LORCA al Millor Espectacle, Millor Ballarí i Millor Coreografia. I una altra de les propostes, entre moltes altres, que posen el seu focus d'atenció en temes de l'actualitat, com per exemple les llibertats individuals, és Alba, que la companyia Théâtre du mouvement estrenarà en el MIM. Una adaptació lliure de l'obra La casa de Bernarda Alba de Lorca feta de cossos, gestos i moviments.