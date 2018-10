Esports Khalifa Zarhnoun i Raquel Landín s'imposen en la pujada a la Montieleta de Benaguasil La pròxima cita del circuit, penúltima en el calendari, tindrà lloc el 14 d'octubre amb el XXIV Gran Fons Vila de Paterna

El corredor del Gaes Khalifa Zarhnoun es va imposar en la pujada a la Montieleta de Benaguasil, amb el consentiment del seu company d'equip i líder del Circuit de Carreres Populars de la Diputació de València, Hassane Aouchar. En categoria femenina, va ser Raquel Landín la vencedora, una atleta que compta amb opcions de portar-se el trofeu absolut a causa de la irregularitat de l'actual capdavantera, MªJosé Cano, que en aquesta cita es va haver de conformar amb el tercer lloc.

Aquesta vegada la meteorologia no es va oposar a la celebració de la Pujada a la Montieleta, que va tenir lloc dues setmanes després de la primera data prevista i que en el seu moment va haver de ser ajornada per la pluja. En aquesta ocasió no va ploure però sí que es va fer notar el popularment conegut com ‘estiuet de Sant Miquel’, en una carrera marcada per les altes temperatures.

En el terreny esportiu, Hassane Aouchar, virtual vencedor del Circuit, es va conformar amb el segon lloc i el podium absolut ho va completar Luis Félix Martínez, molt regular en les seues actuacions aquesta temporada en el certamen provincial. En la categoria femenina, Raquel Landín segueix amb opcions matemàtiques de portar-se el triomf de la general. El seu rival, i encara capdavanter de la general, Mª José Cano, solament va poder ser tercera en aquesta ocasió, per darrere de la incombustible Patricia Montalvo, que a més es va portar la victòria en la categoria de veteranes.

Samuel Pérez, del CA Xátiva, es va portar el triomf de la categoria promesa; Antonio Pérez Panero va ser el primer entre els veterans B; Xavi Pons va vèncer en juniors i, com ja és costum aquesta temporada, Miguel Ruiz Villena es va anotar la victòria de la categoria màster. Carmen Sala va ser la millor veterana B; Nazareth Asencio va vèncer en promeses i Mariola Sebastian va ser la millor junior. Mª José Miguel va sumar una nova victòria en la categoria de veteranes C.

El Never Stop Running, seguit del Club Atletisme Pobla, van anar els clubs amb major nombre de participants. Un total de 580 atletes van aconseguir creuar la meta. La pròxima prova del circuit, penúltima en el calendari, tindrà lloc el pròxim 14 d'octubre amb la XXIV edició del Gran Fons Vila de Paterna.