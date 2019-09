Derribos Peter Lim

Actualizado: 12/09/2019 20:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Su reino no es de este mundo. Pisa Valencia una vez cada tres años, dirige su imperio desde Singapur y “delega” en un súper agente para que le organice el equipo. Su reinado lo había colocado en lo más alto un técnico asturiano, al que de poco le ha servido ganar una Copa del Rey y volver a clasificar al equipo en Champions. Los motivos de uno de los despidos más increibles que se recuerdan en la historia del fútbol español hay que buscarlos en la parcela extradeportiva.

Particularmente pienso que a Peter Lim le da igual el Valencia, si gana o pierde, si triunfa o no, al final no deja de ser un capricho unido a una cuenta de resultados. Un equipo de fútbol es una empresa, pero no es una empresa cualquiera. Si de verdad Lim considera una ofensa o una falta de respeto que Marcelino afirmase que “si se va Rodrigo habrá que cambiar el objetivo” o que la “plantilla se quedaba corta” cuando el técnico fue informado de la no llegada de Rafhina, es una muestra más que en esto de ser dueño del Valencia le importa poco. El riesgo de finiquitar a Marcelino es infinito, apunta a que va a salir mal, y confirma el el doctorado del entrenador asturiano en “ceses fulminantes”.

Imagen de archivo de Peter Lim - ABC

Lim ha dejado a nivel de aficionado a devoradores de entrenadores como Jesús Gil, que despidió a 32 técnicos en su etapa de Presidente del At. de Madrid, o al mismo Ramón Mendoza, que fulminó a Radomir Antic con el Real Madrid líder para poner a Beenhakker porque pensaba que así el equipo jugaría más bonito al fútbol. Aquel Madrid perdió la liga en Tenerife en la última jornada. Ni mención a Paco Roig tan visceral en las formas como Lim en su ejecución. Ya lo dijo el ex portero del Valencia Cañizares el pasado miércoles “Celades no sabe donde se mete”. Mala pinta tiene....