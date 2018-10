Unos presupuestos que ya no son «pre»

Actualizado: 31/10/2018 08:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hace muy poco tiempo estuve en un espacio televisivo y otro radiofónico y en ambos me preguntaban sobre la previsión de un posible adelanto electoral y también si saldrían adelante los presupuestos de la Generalitat para el año 2019. No dudé. Mi respuesta fue clara y cristalina, “sin duda, no les queda otra”. Y es que los mismos futurólogos o futurólogas que ya en el 2015 presagiaban un gobierno débil o muy débil, así como una ruptura de gobierno inequívocamente antes del 2018 han salido como han salido.. muy mal parados. El PP lo bautizó como “el gobierno del Titánic”. Y es que cuando uno tiene la oportunidad de realizar un trabajo de oposición real y efectiva y se dedica a otras labores pues la previsión es la que es. El Titánic es el que tienen previsto en algún partido en mayo de 2019 como no cambien de estrategia. Lo de “que hostia, que hostia” de la malograda Rita Barberá se va a quedar corto con lo que les puede venir. Cuando uno se pasa cuatro años haciendo el “indio” y perdónenme la expresión, y no aprovechando las oportunidades políticas para presentar alternativa viable a los ciudadanos, pasa lo que pasa.

Si ese proyecto (inexistente para PP y Ciudadanos) no es un proyecto brillante, con ideas (reales al menos) con capacidad de sorprender a quien los escucha o les lee, comprometido con la parte social de la sociedad, transversal, y en definitiva atractivo, se ve abocado al más absoluto de los fracasos y lo que es peor, del ostracismo político. Si a eso le sumas que la marca y el líder han estado más “quemados” que la moto de un hippie, pues entonces formas la tormenta perfecta. Esto es lo que ha sido el PP en los últimos tres años y medio de legislatura en las Cortes Valencianas.

Mónica Oltra y Ximo Puig se abrazan en presencia de Antonio Estañ - EFE

Y en el Ayuntamiento de Valencia tres cuartas partes de lo mismo. Hoy le preguntas a cualquier ciudadano en la calle para saber quién lidera el Partido Popular en Valencia y qué proyecto tiene y por desgracia para todos te responderá la gran mayoría de esos ciudadanos que no lo sabe. Esto es inédito en una ciudad como Valencia, donde ha sido casi un monopolio de la marca de la gaviota. De Ciudadanos ni hablamos. Han perdido una gran oportunidad de divisar las grietas y errores en el gobierno de la Nau, que sin duda también las han tenido, para poder ejercer una labor de oposición brillante. La política no solo son desfiles, comidas institucionales, y otros saraos varios. La política, y sobre todo la municipal, supone un sacrificio especial en solucionar los grandes y pequeños problemas de los hombres y mujeres de a pie. Sus inquietudes más cercanas, y lo demás se puede dejar para grandes eslóganes y grandes actos y eventos para masas. Lo dicho, de seguir así, más de uno va a sufrir un auténtico naufragio como el del Titánic, pero me parece que salvo un cambio de rumbo de 180 grados, que no será la primera vez que ocurre en política, los ciudadanos lo observaran en los escaños de enfrente, en los de PP y Ciudadanos.

*Alexis Marí. Diputado en Corts Valencianes.