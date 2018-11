El diputado por Compromís en las Cortes Valencianas Josep Nadal ha echado leña al fuego en la tarde de este domingo con un polémico tuit al grito de «Gora Altsasu!» tras la tensión y los incidentes producidos durante la mañana, en el acto convocado por la fundación de Ciudadanos –España Ciudadana– en Alsasua (Navarra), donde fueron agredidos dos guardias civiles y sus parejas en 2016.

Josep Nadal, que siempre ha mantenido una postura clara en favor de los «Països Catalans» desde una perspectiva «confederal» donde tenga un papel protagonista el «País Valencià», ha dedicado este tuit en su perfil oficial, que no ha dejado indiferente y ha provocado reacciones desde usuarios de la Comunidad Valenciana:

En el pasado, este mismo diputado se había ya posicionado a favor de los agresores hablando de las «condenas desorbitadas» tras el proceso judicial. Además, también manifestó en su día que, el «caso Alsasua», «es una muestra de racismo donde las minorías nacionales son criminalizadas por el Estado»:

Condemnes desorbitades per una baralla d bar q passaran a la història negra d'Espanya. El cas #Altsasu és una mostra d racisme on les minories nacionals són criminalitzades per l'estat. També per a la història la declaració d les @cortsval q van actuar-hi com a parlament colonial https://t.co/Ug4C05N8OE