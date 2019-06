Política El tripartito se aproxima a las doce consellerias en el nuevo Gobierno pero no consigue alcanzar un acuerdo PSPV, Compromís y Podemos se enfrentan por la mayoría que deben tener o no los socialistas en el Ejecutivo, lo que podría recortar el liderazgo de Ximo Puig

Todo apuntaba a que la reunión de este viernes entre PSPV, Compromís y Podemos para conformar el nuevo Gobierno valenciano desbloquearía la primera parte de la arquitectura del Consell: el número de departamentos. Durante cinco horas los representantes de los partidos estuvieron debatiendo al respecto y en un punto del encuentro parecía que por fin se acercaban posturas en torno a la cifra de las 12 áreas. Pero el acuerdo acabó por no llegar y se decidió posponerlo hasta la cita del domingo.

Las posiciones son diferentes. Compromís puso encima de la mesa un reparto de 7 consellerias para PSPV, 5 para ellos y 2 para Podemos-Esquerra Unida. Estos últimos abogan por 6 para los socialistas, 4 para la coalición y 2 para ellos. El PSPV se movía inicialmente más en el sentido de los morados, pero contaban aparte Presidencia para tener la mayoría dentro del Consell.

Tras la cita del jueves, la opción de las 15 consellerias se vislumbraba como la más probable. Un número elevado (ante las diez actuales) que supondría un engrosamiento de la Administración para dar cabida a todas las pretensiones y equilibrios internos de los socios. Tanto la entrada de Podemos como que Compromís intente mantener sus cinco actuales departamentos para que no se evidencie una pérdida de fuerza, unido a que el PSPV no quiere ceder en tener la mayoría, dibujaban esta opción.

Durante el encuentro, sin embargo, ese reparto no convencía a todos. Los morados, incluso, admiten que sería excesiva esa cifra de cara a la imagen pública y a las armas que le da a la oposición para atacarlos. Por ello se montraban contrarios a las aspiraciones de Compromís.

Presidencia es otro escollo. Los socialistas la cuentan fuera de cualquier reparto para tener mayoría sobre sus socios, mientras Compromís y Podemos la incluyen en los números que plantean, de modo que reducirían el liderazgo de Ximo Puig en el Ejecutivo.

Pese a que todavía no han puesto encima de la mesa los partidos sus preferencias de gestión -previsiblemente habrá pocos cambios radicales quitando de algunos replanteamientos de competencias en consellerias-, una de las mayores discrepancias se comprueba en Podemos y Esquerra Unida.

La disputa Podemos-EU

El pasado miércoles, según fuentes presentes en la reunión, desde el PSPV Ciprià Císcar pidió «sinceridad» en las reclamaciones. Los primeros en hablar fueron EUPV para manifestar que querían una conselleria. A continuación, tanto los socialistas como Compromís admitieron que sería de su agrado otorgársela. Pero la situación no gustó mucho a Podemos y les recriminaron a sus compañeros de coalición que esas cuestiones habían de debatirse en los órganos internos. En definitiva, que no fueran por su cuenta. Los morados, de hecho, no aseguran a día de hoy que estén dispuestos a dar a Esquerra Unida un área de las dos que todo apunta a que tedrán.

Estos últimos señalan que han tratado de debatir con Podemos la división de departamentos previamente a las reuniones de las comisiones de negociación de los partidos, pero se han negado. Los morados defienden que primero han de ir a una reclamación de máximos conjunta y, posteriormente, ya realizarán el reparto en el debate interno entre ambas formaciones.

Otro de los puntos tratados este jueves dentro del acuerdo programático ha sido el de la fiscalidad, donde Podemos pretende incluir varias tasas, como la turística, la de bebidas azucaradas, la de residuos o una sobre las viviendas vacías. Por el momento no se ha llegado a un entendimiento completo ya que existe un fuerte choque entre los partidos.