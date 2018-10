Política Vox también llena en Valencia: «Somos un partido de extrema necesidad» La formación de Santiago Abascal desborda el aforo en un mitin sobre la unidad de España

«Somos un partido de extrema necesidad». El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que la vocación de la formación es concurrir en solitario a todas las citas electorales porque cree que pueden aportar "muchísimo más" de esta forma que en coalición. "Nosotros no estamos cerrados al diálogo, pero vocación de concurrir en solitario porque nuestros programa se distingue nítidamente", ha subrayado.

Así lo ha explicado Abascal, acompañado por el vicesecretario Jurídico Nacional, Pedro Fernández, y el presidente de VOX en Valencia, José María Llanos en una rueda de prensa en València celebrada en el Restaurante La Ferradura, en la Playa de la Patacona, después de que las Escuelas San José rechazaran que se llevara a cabo en sus instalaciones por razones de seguridad y de "fuerte tensión política". El centro educativo agradecía a toda la comunidad educativa la "inquietud mostrada" en este tema. Tras la atención a medios se ha celebrado el acto-conferencia 'España Viva' con militantes y simpatizantes, en un salón con capacidad para 1.000 personas que ha visto cómo se ha desbordado su aforo.

Imagen del acto celebrado por Vox este miércoles en Alboraia (Valencia) - EFE

El presidente de VOX ha explicado, respecto a la forma en la que concurrirán a las citas electorales, que la formación toma las decisiones en función de cada proceso, y, en este sentido, ha puntualizado que para los comicios en Andalucía van a hacerlo "en solitario".

Asimismo, ha destacado que las últimas encuestas les auguran buenos resultados con un 5% de apoyo electoral y grupo parlamentario propio. "Podemos aportar muchísimo más en solitario que en coalición, otra cosa es con quien hablemos después del resultado electoral", ha agregado.

De este modo, ha explicado de cara a las elecciones europeas, no barajan acudir junto a otros ni tienen todavía alianzas, aunque ha indicado que mantienen relación con algunos grupos como los conservadores reformistas y el grupo del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. "Tomaremos la decisión de las alianzas en función de los que interpretemos como los intereses de España y después del resultado electoral", ha insistido.

Abascal ha señalado que pese "al gran interés" que hay por definirles" a ellos no les gustan "las etiquetas", y, en este sentido, ha subrayado que V defiende "el orden constitucional, la unidad de la nación, la separación de poderes y la centralización del Estado" y aboga por una inmigración "controlada". "No estamos en la izquierda ni con los separatistas pero sabemos que hay españoles que han votado a la izquierda que nos van a apoyar", ha asegurado.

Asimismo, ha remarcado que no son ni "nacionalistas ni populistas" como, a su juicio, lo fue Mariano Rajoy al "incumplir su programa electoral". "VOX no es de extrema derecha, sino de extrema necesidad que nos vota gente de derecha, del centro y de izquierda y gente que no se identifica con etiquetas", ha subrayado para indicar que "no le preocupa" que Carles Puigdemont o Pedro Sánchez les sitúen en la extremaderecha, sino que se "alegran" de que les vean "muy lejos" de ellos.

Imagen del acto celebrado por Vox este miércoles en Alboraia (Valencia) - EFE

Ha remarcado que la formación ha no ha venido "para ser bisagra de nadie", sino que busca "conseguir el respaldo suficiente para gobernar" y trabajarán para que eso ocurra en los próximos años.

En cuanto a las candidaturas en la Comunitat, Abascal ha indicado que todavía no tienen al candidato en Andalucía, por lo que todavía es pronto para conocer la candidatura valenciana. "Vamos poco a poco en función de los desafíos electorales que hay", ha apostillado. Sin embargo, ha destacado que Valencia es la segunda ciudad en la que tienen mayor penetración junto a Madrid y Murcia, por lo que se ha mostrado "seguro" de conseguir entrar en estas plazas.

"VOX crece de manera extraordinaria en España y eso significa que si a día de hoy podríamos concurrir en algunos ayuntamientos en los próximos meses pueden ser muchos más. Nuestra intención es presentarnos en todas las elecciones y en todos los ayuntamientos", ha remarcado.