Política El primer encuentro Puig-Mazón deja sintonía en la tasa turística y en la coordinación de competencias El presidente de la Generalitat y el de la Diputación de Alicante muestran una intención de colaboración institucional rebajando el tono de la pasada legislatura

El primer encuentro entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el de la Diputación de Alicante, el popular Carlos Mazón, ha dejado cierta rebaja en el tono entre ambos dirigentes en comparación con la legislatura pasada, cuando la acción de oposición al Consell que ejercía César Sánchez desde la corporación provincial enfadaba al Ejecutivo autonómico y generaba constantes enfrentamientos.

La cita se ha enmarcado en la ronda de reuniones con las diputaciones con la que Puig ha arrancado el curso político. En ella ha primado el papel institucional y se han cerrado incluso acuerdos, como la creación de una comisión mixta permanente para abordar y consensuar este mandato asuntos de interés común, como proyectos de ley, iniciativas y líneas de trabajo de las diferentes consellerias en materias como bienestar social, sanidad o infraestructuras. Concretamente, Mazón ha mencionado el Fondo de Cooperación Municipal, la Ley de Mancomunidades y la Ley de Servicios Sociales en una comparecencia tras el encuentro.

«Hemos acordado que la relación no sea de imposición de la Generalitat a la Diputación de Alicante. Queremos pasar a un modelo de cooperación y coordinación», ha expuesto. «Servirá para que cualquier ley que tenga que ver con las diputaciones no se lleve a Las Cortes si no es tras haber pasado por la comisión mixta, por un foro de coordinación y por una búsqueda de consenso dentro del diálogo y de las competencias de cada administración», ha añadido.

La sintonía parece haber estado presente igualmente en cuestiones como la tasa turística, un debate en el que las posiciones de PSPV, Compromís y Unides Podem no van en la misma línea. Los socialistas la rechazan mientras sus socios defienden la aplicación -especialmente los morados-. «Mi postura es no y para nunca. Esa contundencia es la que espero por parte de la Generalitat», ha indicado Mazón.

El presidente de la Diputación de Alicante -quien la dirige junto a Ciudadanos, con los cuales ha conversado previamente a la reunión de hoy- ha reclamado a Puig mayor contundencia ante en Gobierno en diversos temas. De un lado, en la defensa los trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó y, de otro, el cambio del sistema de financiación autonómica. Igualmente, le ha exigido que reaccione respecto al «insulto que está suponiendo» la gestión del Imserso para el sector hotelero de Benidorm y la provincia.