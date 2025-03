La plataforma #EActíVate por la aceleración económica aglutina ya a más de 5.000 empresas españolas

«Porque no es momento de parar, sino de acelerar.No es momento de ponernos límites». Este miércoles se han cumplido seis meses desde que el 16 de marzo de 2020 naciera #EstoNOtienequePARAR , la plataforma que durante el confinamiento por el coronavirus «unió y animó a no parar a quienes trabajaban garantizando los suministros esenciales pese a las grandes dificultades».

Desde este movimiento, entre cuyas cabezas visibles se encuentra el presidente de Mercadona, Juan Roig , se alentaba a todas las empresas, emprendedores y autónomos que no podían trabajar o abrir su negocio a que continuasen activos, inspirándoles con casos de éxito reales que sucedían en aquel momento para que también innovaran, reinventaran su negocio o se readaptaran a la nueva situación, según explican fuentes de la plataforma.

Como resultado, fueron 3.000 las empresas que se adhirieron a #EstoNOtienequePARAR , que se suman a las más de 2.000 que se han unido a #EActíVate desde el 24 de mayo hasta el día de hoy, sumando un total de 5.000 empresas que apoyan dichas iniciativas.

De acuerdo con las mismas fuentes, ambos proyectos ( #EstoNOtienequePARAR durante el estado de larma y #EActíVate desde la desescalada- han tenido dos objetivos comunes: «Acelerar y activar nuestra economía para superar las consecuencias sociales y económicas del impacto que la crisis sanitaria por el Covid-19 ha generado en nuestra estructura empresarial e industrial, y reconocer y poner en valor públicamente a todas las empresas, empresarios y trabajadores que con su ejemplo consiguen que la rueda de nuestra economía no se pare».

Así, recalca la plataforma, se han sumado empresas de todos los sectores y tamaños de todos los rincones de la geografía nacional. También se han adherido importantes organismos económicos de toda España , como cámaras de comercio y organizaciones empresariales, así como federaciones, confederaciones y asociaciones.

#EActíVate cuenta con una plataforma ( www.eactivate.com ) que destaca diariamente casos de empresas que «demuestran con hechos cómo ayudan a la sociedad». Además, incluye secciones que han tenido una gran acogida entre el público como son los diálogos entre empresarios , los consejos, informes gráficos, estudios de actualidad y un amplio contenido de valor tanto para el pequeño emprendedor como para grandes empresarios y empresarias. La iniciativa pone énfasis en las mayores palancas de activación: la digitalización, la sostenibilidad, la empleabilidad, las infraestructuras, la productividad y la reinvención.

«Cada día visibilizamos a quienes reaccionan rápidamente, innovando o readaptando su empresa»

Desde que comenzó la campaña de comunicación hace seis meses, se han generado más de 80 millones de impactos en televisiones nacionales, en las que se mostraron un total de 315 casos de empresas como reconocimiento a su esfuerzo y que podían inspirar a los demás. Las iniciativas han aparecido en más de 1.200 noticias en medios de comunicación, se han elaborado más de 1.400 contenidos de interés, y las diferentes secciones de la página web han sido vistas en más de un millón y medio de ocasiones. Actualmente, la iniciativa cuenta con más de 11.000 seguidores en redes sociales, hecho que ha permitido que los contenidos hayan llegado a más de 7,5 millones de usuarios.

En palabras de Paula Llop , coordinadora del proyecto, «tanto #EstoNOtienequePARAR durante el confinamiento como ahora #EActíVate son dos iniciativas que han ayudado a que miles de empresas, emprendedores y profesionales hayan tenido un reconocimiento a su esfuerzo. Cada día visibilizamos a quienes reaccionan rápidamente, innovando o readaptando su empresa o negocio, o formándose y actualizándose, porque creemos que estos ejemplos pueden ser inspiradores para los demás. Y como repetimos desde el comienzo, no se trata únicamente de no parar, sino de acelerar. No es momento de ponerse límites. Por eso, seguiremos centrándonos en la importancia de impulsar la actividad económica, y seguiremos activos y unidos por un objetivo común: lograr la recuperación económica lo más pronto posible».