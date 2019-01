Cultura Ara Malikian presenta en el Auditori Teulada Moraira su nuevo espectáculo «Royal Garage World Tour» El violinista ofrece el fruto de años de investigación en sonidos recopilados de este estilo musical en todo el mundo

El afamado y virtuoso violinista Ara Malikian presenta este domingo, 13 de enero, en el Auditori Teulada Moraira su nuevo espectáculo «The Royal Garage World Tour», un recorrido sonoro por los garajes de la vida de Ara en diferentes países que han fraguado su carrera musical.

Malikian, considerado uno de los violinistas más brillantes de su generación dentro del panorama musical nacional e internacional, volverá a subirse de nuevo al escenario de este espacio cultural para seducir a los espectadores a través de su talento, energía, virtuosa técnica, expresión y ese estilo tan propio que le caracteriza, tal como han resaltado fuentes de este espacio cultural.

Un tour dedicado a la esencia de la música, forjada por años de viajes alrededor del mundo descubriendo los mejores y más característicos sonidos. Reír, compartir y disfrutar de la cultura musical de cada país desde lo más profundo de sus garajes. Son los amigos los que acompañan, motivan y desarrollan junto a Ara su nueva gira, The Royal Garage.

“Mi relación con los garajes empezó en 1976, cuando estalló la guerra del Líbano. En el mundo entero, las bandas más modernas ensayaban en garajes, sacaban de ahí sus sonidos y creaban un estilo que cambiaría la historia de la música. Yo no me quería quedar sin formar parte de esa movida”, apunta Malikian, quien afirma ”Me pasan cosas fascinantes en los garajes alemanes, ingleses, parisinos y españoles….”.