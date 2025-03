Un juez del Supremo propone una asignatura escolar de tolerancia cero a la violencia de género

Una asignatura en las escuelas de tolerancia cero contra la violencia de género. Es la propuesta lanzada este miércoles en el arranque del XVII Congreso sobre Violencia Contra la Mujer que organiza la Diputación de Alicante por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Vicente Magro .

"No los estamos educando bien; desde el colegio tenemos que participar activamente en políticas que enseñen desde pequeños que todos somos absolutamente iguales y que la violencia jamás es una alternativa y un camino", ha coincidido el alcalde de Alicante, Luis Barcala ,

Comprometido en las medidas contra esta lacra social, el que fuera presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, ha calificado de "muy preocupante" la forma de actuar del maltratador psicológico que no agrede físicamente a su pareja pero considera que la mujer es de su "propiedad ". Por ello, ha incidido en que las mujeres no deben admitir que son víctimas y les ha instado a denunciar y a solicitar ayuda.

"El agresor, el maltratador, el dominante que no agrede físicamente lo que quiere hacer es decir 'yo mando aquí, eres de mi propiedad, yo mando en este escenario y tienes que aceptar lo que yo digo'", ha relatado. A su juicio, se trata de una situación "muy preocupante" y ante la que ha solicitado que "habría introducir una asignatura en las escuelas sobre respeto y tolerancia cero sobre cualquier tipo de violencia".

Por ello, en atención a los medios, este miércoles, Magro ha pedido a la sociedad que "esté alerta ante este tipo de situaciones".

Para el magistrado, la violencia psicológica y la coerción sexual "a veces no es perceptible por los sentidos" porque "no se ejerce con mucha maldad". "La violencia física es algo que ves, duele; pero en la violencia emocional , el autor está intentando dominarte y a veces no lo percibes, por eso a veces, la víctima no reacciona", ha explicado.

Por ello, ha detallado que desde el TS se está dictando una doctrina "bastante reiterada sobre el tema de la intimidación y la violencia psicológica ", y ha reclamado que se denuncie para determinar "los rasgos de percepción de esa violencia".

Cuestionado sobre si hay suficiente legislación para abordar estas cuestiones, Vicente Magro ha considerado que la solución pasaría porque las próximas Cortes Generales aprueben "las 200 medidas del Pacto de Estado" contra la violencia de género.

En ese sentido, Barcala ha sostenido que la violencia de género atenta contra la familia, a la que ha considerado "núcleo fundamental de la sociedad".

Barcala ha reclamado que las administraciones trabajen juntas "con mucha más actividad" ya que cree que existe "un desequilibrio importante entre las medidas preventivas y las paliativas; puede parecer más fácil reparar que intentar que no ocurra nada", ha dicho.

Por eso, ha exigido incentivar "al máximo" las medidas de prevención y ha sostenido que existe una " crisis de valores tan grande" que se está "disparando" la violencia de género entre los jóvenes.