Valencia El joven con obesidad mórbida pide que le operen, pero el hospital le exige adelgazar hasta pesar 220 kilos El centro de Manises indica que Teo, que pesa 239 kilos, no cumple todavía los criterios quirúrgicos para ser operado sin riesgo

Teo, el joven de 26 años con obesidad mórbida, pesa ahora 239 kilogramos y reclama ser sometido a una operación que le permita perder peso en el Hospital de Manises, centro que afirma que no le ha negado la intervención pero antes de hacérsela debe seguir una dieta hasta alcanzar el peso adecuado (220 kilos) y todavía no ha cumplido ese objetivo.

Rafael Garcès, que llegó a pesar cerca de 300 kilos, asegura en declaraciones a EFE que para poder ser sometido a una cirugía bariátrica llegó a perder más de 50 kilos hasta quedarse en 246 y le colocaron un balón gástrico para ayudarle a adelgazar algunos kilos más y pudo llegar a los 239, aunque debe alcanzar los 220.

"No puedo más con esta situación, me siento en la cama llorando y diciendo que no puedo más", afirma Rafael Garcés, quien asegura que está "enfermo" y la ansiedad que sufre no le permite llevar como debería las dietas pautadas en el hospital.

Garcés reside en Segorbe (Castellón) pero señala que optó por ir al Hospital de Manises porque allí las listas de espera para una intervención son menores que en la sanidad pública, que llegan a los tres o cuatro años, y su cuerpo "está agotado. No puedo trabajar y me cuesta andar".

Desde el centro hospitalario han informado a EFE de que el paciente no cumple todavía los criterios quirúrgicos de imprescindible cumplimiento para un tratamiento quirúrgico, pues en caso contrario, "se pondría en riesgo su salud".

Añaden que ha tenido una asistencia médica global desde la Unidad de Obesidad y Cirugía Bariátrica del Departamento de Salud de Manises, formada por un equipo multidisciplinar.

Este equipo, añaden las fuentes, realiza un seguimiento individual y valor el riesgo de cada paciente, realizando un estudio "muy exhaustivo" de cada caso.

Afirman que es importante garantizar que el paciente "entiende el proceso y es capaz de respetar y llevar a cabo las indicaciones médicas y la respectiva dieta, tanto antes de realizar una operación como en el postoperatorio".

En el caso de Rafael Garcés, indican que al paciente se le prescribió una serie de pautas para alcanzar el peso adecuado para poder ser intervenido, y en estos momentos "todavía no ha cumplido este objetivo".

Por ello, añaden, el equipo de la Unidad "va a seguir tratando al paciente para lograrlo" y reiteran que la implicación del paciente con las recomendaciones médicas "es clave para garantizar su salud y bienestar".