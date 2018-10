Autopistas Cruce de reproches entre Compromís, PSOE y Podemos por la gratuidad de la AP-7 Los nacionalistas recriminan la «ambigüedad» de sus socios en Valencia y desde la formación morada le replican que no «engañe» ni haga «política de tuits»

Compromís ha recriminado este martes la actitud de PSOE y Podemos por no defender con claridad en Madrid la gratuitad de la autopista AP-7 por la que sí han apostado en la Comunidad Valenciana. Para la diputada nacionalista Marta Sorlí, tanto los socialistas como los representantes de la formación morada muestran ahora «ambigüedad» ante una moción suya en el Pleno del Congreso.

En la defensa de esta iniciativa, que se votará el termino de la sesión, Sorlí ha mostrado su malestar con estas dos fuerzas políticas, sus socios en la Comunitat Valenciana, por haber presentado enmiendas y mantener una postura distinta a la que defienden a nivel autonómico.

Así, ha recriminado que "inexplicablemente" el PSOE y Unidos Podemos se han "aliado" para presentar sus enmiendas en las que se elimina la referencia a la gratuidad de la AP7, que Compromís reclama que sea efectiva al acabar la concesión de la infraestructura el 31 de diciembre de 2019.

Y, aunque finalmente Podemos ha "rectificado" y retirado la enmienda, según Sorlí, ha instado a los dos partidos a comprometerse con la gratuidad para la autopista "sin estudios ni medias tintas", ya que la enmienda del PSOE derivaba el debate a una subcomisión de estudio en la Comisión de Fomento del Congreso.

El diputado socialista valenciano Herick Campos ha asegurado que comparte el fondo de la moción de Compromís pero no la forma. Ha recriminado a Sorlí que no quiera un debate conjunto sobre la red de carreteras porque no comparte la "visión global" para corregir en toda España los agravios de acceso a infraestructuras "empeorados" por el PP.

Visión estatal

También la diputada valenciana de Unidos Podemos Rosana Pastor ha criticado la falta de visión estatal de Compromís y ha advertido de que "la gratuidad no existe" por lo que ha instado a "no engañar" y hacer política "de intenciones y tuits".

Pastor ha considerado que es necesaria la subcomisión de estudio propuesta por el PSOE para el estudio y la sostenibilidad de la red de carreteras del Estado y el modelo viario futuro, en la que enmarcar el debate sobre la AP7.

La iniciativa de Compromís, que se votará sin incluir ninguna de las enmiendas presentadas, tampoco las de Ciudadanos y PP, insta al Gobierno a no realizar nuevos trámites que permitan una nueva prórroga de la gestión de la autopista y a que no se aplique ningún canon o peaje blando.

Además, contempla bonificar el 50% del importe de peaje a los vehículos pesados y eximir del pago de peaje a los vehículos ligeros en el territorio valenciano, como ya ocurre en la AP-7 en Cataluña desde agosto.

Compromís también solicita dotar presupuestariamente las conexiones de la vía con Vinaròs, Alcalà de Xivert, Benicàssim, Vila-real, Almenara, Sagunt, Alzira, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Oliva, Ondara, Gata de Gorgos, Calp y Altea.