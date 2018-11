Alicante La Fundación ADDA estudia expulsar al patrono socialista por grabar una reunión a escondidas El concejal Carlos Giménez difundió hace unos días supuestas irregularidades sin consultar al resto de representantes

El Patronato de la Fundación ADDA, dependiente de la Diputación de Alicante y gestor de una orquesta de reciente creación, solicitará un informe para valorar la expulsión del representante del grupo socialista, Carlos Giménez, después de ser sorprendido grabando con su móvil un reunión interna a escondidas, sin que lo supieran el resto de integrantes.

Desde la institución provincial, han considerado que Giménez debe abandonar como patrono por "deslealtad hacia esta institución y por conductas impropias". Además, el ente ha tomado esta decisión tras las declaraciones públicas que realizó la semana pasada denunciando ese proceso como irregular en la selección del ADDA Simfònica y tras grabar, sin conocimiento de ninguno de los presentes, la reunión en la que se analizaba ese asunto.

"Se trata de un comportamiento injustificable y vergonzoso por el cual Giménez debería dimitir inmediatamente si tuviera un poco de dignidad política", ha puntualizado el diputado de Cultura, César Augusto Asencio.

Contencioso

Asencio ha explicado que la sesión celebrada este lunes tenía por objeto analizar el recurso contencioso-administrativo presentado por un aspirante al ADDA Simfònica, quien alegó irregularidades en el proceso de selección.

En este sentido, el diputado ha asegurado que no existe ningún tipo de anomalía en un procedimiento que ha sido "público, abierto y absolutamente transparente. No hay fundamentos que sostengan esta denuncia que no tiene ninguna base ni desde el punto de vista técnico ni desde el jurídico".

Asimismo, Asencio, en nombre de todos los patronos, ha criticado la deslealtad institucional de Giménez con esta actuación y, sobre todo, ha calificado de "muy grave" el hecho de que "sin consentimiento de los asistentes y con dudosas intenciones, haya intentado grabar una reunión en la que se analizaba de forma exhaustiva toda la información pertinente en torno al proceso".

Al parecer, en el transcurso de la reunión, "algunos miembros de la Fundación han observado cómo Giménez grababa las intervenciones con su móvil y cuando se le ha requerido el teléfono para comprobarlo, este se ha negado".