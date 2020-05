Rosana B. Crespo SEGUIR VALENCIA Actualizado: 13/05/2020 11:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha confirmado este miércoles que, tras una reunión con Ximo Puig, la Generalitat pedirá que toda la Comunidad Valenciana pase a la fase 1 de la desescalada del confinamiento por coronavirus con algunas restricciones.

En el escrito que remitirán al Ministerio solicitarán que los departamentos de salud que se mantiene en la fase 0 avancen, pero con medidas que se ponspongan en todo el territorio. Concretamente, que la de actos y espectáculos al aire libre de menos de 200 personas no se aplique por el momento.

También que la de contacto social de diez personas se aplace en un único departamento de salud «por su singularidad», el cual no ha querido concretar.

La responsable de Sanidad ha destacado que la propuesta es la misma que enviaron la semana pasada y no ha respondido a si la Generalitat ha adquirido un nuevo compromiso con el Gobierno central después de que éste decidiera que el territorio no pasara de fase. «Más que estar una semana más confinados...», ha señalado, rechazando que, por ejemplo, se haya aumentado adrede el número de pruebas dado que el protocolo cambiaba este lunes y se pasaban a realizar a las personas con síntomas de Covid-19 (no sólo a los graves).

Sobre los problemas en realización de PCR, Barceló ha comentado que puede haber habido «alguno puntual de logística con el reparto en un departamento, pero no se puede generalizar». «Desde el pasado viernes se han dado instrucciones a todos los equipos directivos de los departamentos», ha insistido. En este sentido, ha indicado que los test «no se hacen a demanda, sino bajo un criterio clínico que determina el facultativo».

