Diciembre, el mes de la Caballería Lusitana

No hay duda de que el pasado mes de diciembre es un mes pródigo en celebraciones, desde las religiosas como la Navidad o la Inmaculada Concepción, hasta cívicas como la Constitución o el Día de los Derechos Humanos, pero también es un mes repleto de conmemoraciones militares, y en este artículo quiero especialmente hablarles de la Caballería en Valencia, sin olvidarme, aunque sea de forma escueta de las otras.

En concreto el día 4 del último mes del año se celebró Santa Bárbara, Patrona de la Artillería, y que por cierto está muy vinculada a Valencia, pues en la iglesia de San Juan del Hospital, está la columna donde esta Santa fue martirizada, historia y artículo que tendrá su oportunidad en próximas ocasiones. Por su parte, el ocho de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción, Patrona de la Infantería, con motivo de la heroica y providencial batalla de Empel entre el 7 y 8 de diciembre de 1585, donde el oponente, almirante holandés Hohenlohe-Neuenstein, llegó a afirmar aquel día «Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro», y cuyo reconocimiento de patronazgo tuvo un especial protagonismo por parte del estamento Nobiliario-Militar Valentino. Y la última celebración castrense, a citar, en este mes, es la Patrona del Ejército del Aire, Nuestra Señora de Loreto, en concreto el diez de diciembre, siendo nuestra tierra testigo, por otra parte, del nacimiento de la aviación española.

Acto militar con motivo de la festividad de la Virgen de Loreto el pasado 10 de diciembre - VANESSA GÓMEZ

Pero la gran Familia Militar Valentina, especialmente la de la Caballería, tiene otra importante y grandísima celebración en este mes de diciembre, y es la creación del regimiento de Caballeria Lusitania, un 18 de diciembre de 1709, por Real Cédula de SM el Rey Felipe V, autorizando al 2º Marqués de la Mina, Conde de Pezuela de las Torres, Jaime Miguel de Guzmán Davalos y Spínola, Capitán General y Director General del Cuerpo de Dragones, a alistar una unidad de Caballería, que inicialmente, como era costumbre en aquel momento, se denominó como su fundador, Dragones de Pezuela, pero en 1718 pasó a llamarse definitivamente Dragones del Lusitania.

Muchas son las acciones y acontecimientos históricos en los que ha participado el regimiento de los “Dragones de la Muerte”, por otra parte extensamente estudiados en la Tesis Doctoral de Juan De la Puerta, oficial de Caballería, de la que se extraen algunas de estas líneas, y que reúne en su empuñadura la espada y la pluma, tradición ésta, por cierto, muy española. Pero, dado lo limitado del espacio de un artículo, voy a escribir acerca de sólo un par de cuestiones de esta unidad, tan querida en todo el Reino de Valencia, que incluso le fue concedida la Medalla de Oro de la ciudad de Valencia.

En primer lugar, trataremos una de las intervenciones más productivas del Lusitania, la segunda expedición al Río de la Plata con Pedro Antonio de Cevallos (1776-1778) , y no sólo lo fue por los servicios prestados a la Patria sino por lo fecunda, orgánicamente hablando, de la misma. Esta operación en ultramar fue la primera vez que una fuerza conjunta (haciendo un poco de anacronismo poleomológico) atravesaba el Atlántico con motivo de un nuevo ataque portugués a nuestras provincias de las Indias Occidentales, en concreto, al Virreinato de Río de la Plata, ocupando diferentes localidades, entre ellas la Colonia de Sacramento, de su Banda Oriental, que después conformaría la Republica Oriental del Uruguay.

Precisamente, en un mes de diciembre, la expedición que había partido de Cádiz el 13 de noviembre de 1776 se hallaba navegando rumbo a Sudamérica con un importante grupo de fuerzas entre las que se contaban unos 150 Dragones del Lusitania, que alcanzarían el suelo continental ya en 1777. Y fue entonces cuando a partir de miembros del Lusitania, se conformarían como auténtico Cuerpo las preexistentes Milicias y Asambleas de Caballería ,actuando los Lusitanos como auténticos catalizadores, y que tendrían la denominación de Blandengues, por la forma tan resuelta de blandir su armamento (lanzas y sables). Estos Cuerpos de Blandengues, empezarían a formarse primero en Buenos Aires como compañías de Blandengues de la Frontera de Buenos Aires en las que se integrarían como hemos dicho Lusitanos como Antonio de Olavarría o Francisco Feijó, teniendo como heredero al Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” acantonado en la ciudad argentina de Concordia.

Posteriormente, y a imagen de esta unidad, también en un mes de diciembre, en concreto el día 7, pero esta vez del año 1796, fue cuando el Virrey del Río de la Plata, Pedro de Melo y Portugal, aprobaba la creación del Cuerpo Blandengues de la Frontera de Montevideo, en el que un Lusitano seria su primer Jefe, Cayetano Ramírez de Arellano, contando como Ayudante de la unidad de Blandengues el Prócer de la Banda Oriental y Patria Uruguaya, el oficial de Caballeria José Gervasio Artigas, que alcanzaría la graduación de Coronel en el Ejército Español, y la de General del pueblo Oriental y Protector de la Unión de Pueblos Libres, aunque terminó exiliado en Paraguay donde viviría sus últimos 30 años. Como heredero de aquella unidad de Blandengues de Montevideo existe hoy en día el regimiento “Blandengues de Artigas” de Caballería Nº 1, que “tiene como Misión Principal, la de Brindarle Honores Protocolares al Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay”, preservando la memoria del Prócer con el Museo “Blandengues de Artigas”, así como la custodia de sus restos mortales.

El segundo aspecto que me gustaría comentarles es sobre la simbología del regimiento Lusitania, pero sin grandes profundidades semióticas, empezando con su lema "Lusitania tessera omni armatura fortier" (el Lusitania es más fuerte con su estandarte que con todas las armaduras), y que le fue concedido por SM el Rey Felipe V, tras la batalla de Milazzo en la isla de Sicilia en octubre de 1718, a consecuencias del obstinado empuje de los Lusitanos, que lograron no solo detener el ataque del enemigo, sino también iniciar el contraataque, a pesar del nutrido fuego en contra, demostrando un arrojo sin par, y explicando claramente la razón del lema, que la voluntad de vencer, hace invencibles a los Lusitanos, independientemente de las armaduras, caballos, blindados o carros de combate con que cabalguen sus jinetes.

Escudo del regimiento Lusitania - ABC

Y dentro de la simbología, y en concreto la heráldica, está el actual escudo del Lusitania con su calavera y dos tibias cruzadas, ganado en la batalla de Madonna Del Olmo, en septiembre de 1744, en cuyo combate estos jinetes también alcanzaron el sobrenombre de “Dragones de la Muerte”, pues sacrificaron sus vidas por el resto de unidades. Pero este icono de apariencia escatológica, para la Poleomologia Hispana tiene un significado totalmente distinto que en el resto del mundo, como vamos a ver a continuación, pues existen y han existido una gran cantidad de países en los que hay tradición de unidades con la calavera como divisa, insignia o escudo.

Y dentro de esos países o regiones del mundo, los anglosajones son un claro ejemplo de la anterior costumbre, como por ejemplo el regimiento británico del 17th Lancers (Lanceros 17) famoso por participar en la carga de la Brigada Ligera en la Batalla de Balaclava, octubre de 1854 (guerra de Crimea), y que también ostentaban la insignia de la calavera y dos tibias; o en el mundo germánico las unidades Totenkopf (calavera) que han existido a lo largo de su historia, siendo de infausto y terrorífico recuerdo la 3.ª Panzerdivision SchutzStaffel -SS- Totenkopf una de las divisiones de las Waffen SS; incluso los norteamericanos han tenido unidades con la simbología de la calavera como el Military Assistance Command Vietnam and Studies and Observations Group (Grupo de Estudios y Observaciones del Mando de Asistencia Militar en Vietnam), grupo de operaciones especiales de los USA para acciones encubiertas en el conflicto de Vietnam; o el uso de la bandera pirata o Jolly Roger por parte de los barcos ingleses no sólo cuando actuaban como corsarios en aquellos lejanos siglos cuando atacaban al Imperio Español, sino hasta tiempos muy cercanos, cuando alguno de sus submarinos volvían de una misión con “alguna pieza cobrada” e izaban la bandera negra con la calavera y dos tibias, siendo una de estas últimas ocasiones en 1982 cuando el submarino nuclear Conqueror del Reino Unido hundió fuera de la zona de exclusión al crucero argentino General Belgrano durante la guerra de las islas Malvinas, provocando una masacre en aquel conflicto en el que Argentina pretendía reintegrar a su soberanía aquellos territorios insulares.

Hasta aquí habrán visto el significado de terror y muerte para el enemigo que tiene en el extranjero la calavera, simbología totalmente contraria al significado que tiene para el Lusitania su escudo y que entronca con nuestras más antiguas tradiciones castrenses, llegando incluso a la época prerrománica como después veremos, pues simboliza la capacidad de sacrificio de estos jinetes que están dispuestos a cabalgar hasta encontrar la muerte si hiciera falta para cumplir su misión de defender a España.

Y al hablar de una arcaica tradición de sacrificio nos referimos a la Devotio Ibérica, esa costumbre hispana, auténtica institución jurídica de la época, de seguir al líder hasta la muerte que existía en los pueblos Íberos, y que se celebraba mediante un pacto transcendente pues se celebraba en vida y unía militarmente a los “firmantes” hasta el óbito del líder, y ademas con claras connotaciones sacras. Las informaciones sobre este auténtico pacto religioso-militar provienen de referencias en textos romanos, como por ejemplo los de Tito Livio, siendo el alemán Adolf Schulten uno de sus mayores estudiosos, quién por cierto estudió pactos de clientelismo con forma de Devotio como los celebrados entre el Régulo Ilergete Indibil y el Consul Cneo Cornelio Escipión; incluso existe una hipótesis en la que se propone que la famosa escolta hispana de Cayo Julio Cesar esta vinculada a él por medio de ésta institución llamada Devotio.

Este idea y capacidad de sacrificio por parte de nuestros soldados se ha transmitido a través de los tiempos, y la hemos visto brotar a lo largo de nuestra Historia Bélica en multitud de episodios, como ya hemos citado en la batalla de Madonna Del Olmo, pero también en Saguntum y Numancia, en el Milagro de Empel, en el Sitio de Baler (los últimos de Filipinas), la muerte con sus Legionarios en Peña Tahuarda (Rif) del Teniente Coronel Jefe de la Legión Rafael de Valenzuela, o la muerte de los jinetes del regimiento de Caballeria Alcantara con su Teniente Coronel Fernando Primo de Rivera al frente, en las sucesivas cargas que cubrieron la retirada en el Desastre de Annual, y así una infinidad de hechos de armas que acreditan que el escudo del regimiento de Caballeria Lusitania, recoge una profunda tradición española, que no tiene un significado de crueldad, sino todo lo contrario, de generosidad de unos jinetes que están dispuestos a dar su bien más preciado -la vida- por su Patria -España- en defensa de la vida y la libertad de todos los españoles.

Y ya para finalizar, otro evento más ha acaecido en este pasado mes de diciembre, en concreto el dia 20, y ha sido el relevo del Coronel Esparza por el Coronel Inigo en la jefatura del primer regimiento de Caballería Paracaidista de España, el Lusitania número 8, por cumplir el plazo preestablecido de dos años de mando. En el acto de toma de posesión del nuevo Coronel Jefe estuvieron presentes diferentes autoridades militares y civiles, así como diversas entidades afines, como la Real Maestranza de Caballería de Valencia (que apadrina un Escuadrón) o la Asociación de Veteranos del Regimiento Lusitania. Seguro que los Jinetes Lusitanos continuarán por muchos años cabalgando, esta vez en sus medios acorazados, en defensa de nuestra forma de vida y la unidad de la Patria