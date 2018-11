Cultura El Auditori Teulada Moraira acoge el estreno de «Trobadores», un proyecto de Teatreres pel Món La obra busca enganchar al público con una historia intimista sobre dos mujeres que tocan fondo

ABC

El escenario del Auditori Teulada Moraira acoge el próximo sábado, 1 de diciembre, del estreno del primer proyecto de la compañía teatral Teatreres pel Món, la obra «Trobadores», una historia muy personal e íntima de dos mujeres tocando fondo.

Desde este espacio cultural se acogen este tipo de iniciativas para dar cabida a aquellos artistas de la comarca con la premisa de apoyar a nuestros actores y actrices de la Marina Alta. Porque acciones como esta aportan valor, calidad y acercan a la sociedad esa pasión y estima por el teatro, han destacado fuentes del Auditori.

Escrita y dirigida por Alejandro Tortajada, y escenificada por las actrices María Mas y Nydia Crespo, Trobadores es la historia de dos mujeres liberándose del miedo, la culpa, el sentimiento de la infidelidad y de tantas emociones que tenían enterradas. Regándolas con valentía para renacer flores de esa tierra muerta. Mujeres que no tienen miedo a la vida, que viajan al pasado para honrarlo, conocerlo mejor y cerrar heridas. Mujeres que se encuentran y se hacen amigas y se ayudan para cumplir sueños. Y aunque no lo sabían, sus caminos estaban unidos desde hacía mucho tiempo. Encontrarse no ha sido casualidad, porque nada en la vida es casual.

Una obra en la cual se involucra al público asistente seduciéndolo hasta el punto de hacer de este viaje el suyo.

Las actrices están muy ilusionadas en estrenar su primer proyecto en el Auditori Teulada Moraira porque es “un espacio cultural muy importante en esta comarca, al que le tenemos mucho cariño y reúne todas las prestaciones técnicas”. Además, subrayan que es un municipio en el que siempre les han apoyado en todas las representaciones que hemos realizado, por lo tanto “nos sentimos como en casa”.

La cita con esta obra es el 1 de diciembre a las 20h y las entradas están a la venta en la taquilla del auditorio (en horario de miércoles a sábado de 11 a 13 y de 18 a 20h) y a través de web www.notikumi.com.