Gran Feria de Julio Alfred García presenta su último trabajo este viernes en los Conciertos de Viveros de Valencia El cantante catalán tocará por primera vez la canción «Cicatriz», su colaboración con Isma Romero

Este viernes, 19 de julio, los Conciertos de Viveros de la Gran Feria de Valencia acogen una noche de pop, rock y ritmos de inspiración tradicional. En primer lugar, Alfred García, finalista de Operación Triunfo 2017-2018 y representante de España en Eurovisión con Amaia, pondrá de largo su álbum de debut, 1016 (Warner Music). Además, el público podrá disfrutar con el directo de dos formaciones valencianas muy destacadas: Tardor, que pondrá punto final a la gira Patraix; y Els Jóvens, revelación del 2018 gracias a los sonidos de rondalla pasados ​​por el tamiz del pop.

Alfred García es un cantante, compositor y multiinstrumentista nacido en 1997 formado en jazz y música moderna en el Taller de Músics de Barcelona. Así, tiene conocimientos de trombón, guitarra, batería y teclado. Su pasión por la música se manifestó muy pronto, cuando tenía 3 años, y con 15 grabó su primer disco, Beginning. Después llegarían el single "She Looks So Beautiful" y el proyecto acústico INBLACK (Volumen One), una mezcla de jazz y soul que editó a finales de 2016.

En junio de 2017, Alfred García fue seleccionado para participar en la novena edición de Operación Triunfo (OT). Tras llegar a la final y quedar en cuarta posición, tuvo la oportunidad de representar a España en el Festival de Eurovisión de 2018 celebrado en Lisboa. Amaia Romero y él interpretaron la composición "Tu canción", seleccionada por votación popular en una gala especial del programa. Precisamente, las experiencias vividas en los platós y en la Academia hicieron que el cantante utilizara el número que llevaba en el casting del mencionado espacio de televisión para titular su nuevo disco.

De esta manera, 1016 se publicó el pasado mes de diciembre. Alfred García firma 15 de las 16 composiciones del álbum, muchas de las cuales fueron escritas durante su estancia en OT. Además, se encargó de la producción artística del disco. Musicalmente, predominan los medios tiempos de inspiración rockera, pero también hay toques de pop, jazz, funk y disco que demuestran el espíritu ecléctico del autor. Para su realización, el catalán contó con las colaboraciones de Pavvla, Amaia, Carlos Sadness y Santi Balmes (Love of Lesbian).

La gira 1016 recorrió buena parte de las salas y auditorios del territorio español durante el invierno y la primavera con un gran éxito de público. Así, se colgó el cartel de "no hay localidades" en ciudades como Gijón, Alicante, Sevilla o Santiago de Compostela y tuvo que hacer doblete en Madrid y Barcelona. Después de un pequeño descanso, Alfred García comenzó a finales de junio una nueva ronda de actuaciones por festivales que le llevará a los Conciertos de Viveros de València este viernes.

La actuación del vocalista en los Jardines del Real será muy especial. Así, el artista ha utilizado las redes sociales para anunciar que "hará una versión sorpresa muy emotiva" con las otras dos formaciones del cartel. Pero, además, también estará presente el cantante valenciano Isma Romero, quien subirá al escenario para interpretar el tema "Cicatriz", publicado el pasado 11 de julio y que cuenta con la voz de Alfred.

Tardor y Els Jóvens: talento local

Tardor es una formación de pop-rock de València nacida a principios de esta década. Debutaron en 2012 con Revolució de l’estat latent (Mésdemil), al que siguió Una ciutat invisible (Mésdemil, 2014). Su repertorio se construía sobre unas guitarras poderosas y unas letras que reflejaban las experiencias vitales de los miembros del grupo. Esta circunstancia quedaba clara en su segundo trabajo, donde reflexionaban en torno a sus estancias, por separado, en París, Bruselas y València. Tres años después vio la luz Patraix (Primavera d’Hivern), un álbum que supuso un salto para la banda: letras más concretas, un volumen más bajo, un tempo más relajado y nuevas texturas sonoras. En definitiva, un ejercicio de madurez que han presentado durante los últimos dos años y que tendrá una última parada en los Jardines del Real.

Finalmente, Els Jóvens es un grupo originario de San Vicent del Raspeig que se ha convertido en la gran sensación de la música valenciana en el último año. Su folklore pop, elaborado con instrumentos tradicionales (guitarrón, timple, flauta, bandurria, laúd, oud, dulzaina) y el acompañamiento de batería, bajo y guitarra, se plasmó en un álbum de debut, de título homónimo, publicado en 2018 por El Niño de la Hipoteca Records. El espíritu de rondalla, la relectura de jotas, cants de batre y habaneras, y la aproximación a temas contemporáneos con humor obtuvo su recompensa: 3 galardones en los I Premios Carles Santos de la Música Valenciana (artista revelación; mejor canción por “Anís Tenis”; y mejor disco); y otros 4 en los Premios Ovidi a la música en valenciano (intérprete revelación; mejor canción por “Anís Tenis”; mejor letra por “T'ailoviu més que l’hòstia", y mejor diseño).

Entradas a la venta

Las localidades para el concierto de Alfred García, Tardor y Els Jóvens se pueden adquirir en la web oficial del festival: www.concertsdevivers.com. El precio de los tiques es de 25 euros más gastos de gestión.

El recinto abrirá sus puertas a las 19:30 y los horarios previstos para las actuaciones son los siguientes: Els Jóvens, 21:00; Tardor, 22:00; Alfred García, 23:15 horas.

Los Conciertos de Viveros son una iniciativa del Ayuntamiento de València con el apoyo de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) y el patrocinio de Amstel.