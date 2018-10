Alerta roja: la «gota fría» dejará lluvias de hasta 180 litros en la Comunidad Valenciana

El peor episodio de «gota fría» de los diez últimos años dejará lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana. Así, el interior y litoral norte de Castellón pasará a partir de las seis de la tarde de este jueves a nivel rojo de alerta al prever la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que desde esa hora y durante el viernes se produzcan precipitaciones acumuladas en doce horas de 180 litros por metro cuadrado.

Según Aemet, se espera que el episodio de lluvias intensas comience sobre las nueve de la mañana en toda la provincia de Castellón, que en ese momento estará en alerta naranja, con precipitaciones acumuladas en doce horas de 150 litros por metro cuadrado, que serán de 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Las tormentas serán más fuertes y persistentes a partir de las 18:00 horas, cuando se espera que la lluvia acumulada en 12 horas alcance los 180 litros por metro cuadrado, lo que hará elevar la alerta a nivel rojo.

⚠️Actualització preemergècies meteorològiques:

➡️ Preemergència per pluja nivell roig a l'interior nord i litoral de Castelló

➡️ Preemergència per pluja nivell taronja a l'interior sud i litoral sud de Castelló

➡️ Preemergència per pluja nivell taronja a la província de València pic.twitter.com/m6C8eNFzkk