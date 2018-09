Torra afirma que no puede abrir las cárceles si los líderes del «procés» presos son condenados Torra ha afirmado que no tiene «la posibilidad de abrir las prisiones» en un encuentro con la prensa internacional en Barcelona

M. Vera

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este martes que no puede abrir las cárceles catalanas para que salgan los soberanistas presos en el caso de que sean condenados por el Tribunal Supremo. Con estas afirmaciones, se desdice que las insinuaciones de las últimas semanas, en las que señaló que no podría «aceptar» cualquier sentencia que no fuera su «absolución».

Según han asegurado fuentes del Govern consultadas por Efe, el presidente ha hablado con la prensa internacional de esta cuestión en un acto en el que también ha participado el conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, en el Palau de la Generalitat con motivo de la «Diada» de Cataluña.

Según las fuentes consultadas, Torra ha afirmado que no tiene «la posibilidad de abrir las prisiones» si son condenados los soberanistas presos. Asimismo, ha insistido en que no aceptaría una condena de los procesados en el juicio que previsiblemente tendrá lugar a finales de año porque considera que no cometieron ningún delito.

A pesar de descartar abrir las prisiones donde están encarcelados dirigentes como Oriol Junqueras o Carme Forcadell, Torra ha indicado que, si se produce una sentencia condenatoria, se adoptarán decisiones desde el Parlament. No ha ofrecido más concreción.

El contacto con los medios de comunicación internacionales ha servido, según fuentes del Govern, para que Torra y Maragall, a preguntas de los periodistas, pudieran explicaran la coyuntura política en Cataluña, la situación de los presos o la de los que consideran «exiliados» y las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, entre otros asuntos.