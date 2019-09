Sólo el 11,3% de los catalanes avala la vía unilateral para lograr la independencia Una encuesta de la Generalitat sitúa en el 67% el apoyo a un referéndum para decidir la «relación entre Cataluña y España»

Solo el 11,3 % de los catalanes avalaría la vía unilateral por parte del Govern de la Generalitat en el proceso soberanista, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO). Este instituto, que depende de la Generalitat, ha publicado este miércoles la encuesta Ómnibus 2019, elaborada a partir de las respuestas de unas 1.200 personas a un cuestionario que incluye preguntas sobre diferentes aspectos de las políticas públicas. El trabajo se realizó entre el 3 y el 25 de junio.

Una de las preguntas versa sobre las posibles vías de solución del conflicto catalán, para la que se ofrecen cuatro opciones, siendo el diálogo la ganadora. Así, el 40,3 % opta por una política de diálogo y negociación "sin límites" y el 36,3 % lo mismo, pero solo "dentro del marco de la Constitución".

En cambio, solo el 11,3 % avala una política unilateral del Govern y el 4,8 % opta, en cambio, por "mano dura" del Gobierno. En cuanto a la situación de los políticos presos o en el "exilio", el 68,6% de los encuestados consideran que es injusta, frente al 17,9 % que lo ve justo.

El 64,1 % considera asimismo que la ciudadanía de Cataluña ha visto reducidas en el último año "sus libertades individuales y colectivas y sus derechos fundamentales", frente al 26 % que no lo ve así.

La misma encuesta apunta que el 67,8% de los catalanes están de acuerdo con que los ciudadanos de Cataluña decidan "qué relación quieren entre Cataluña y España" a través de un referéndum. En la pregunta sobre si "se debería hacer un referéndum en Cataluña para que los catalanes decidieran qué relación quieren entre Cataluña y España", el 44,6% contesta 'muy de acuerdo', el 23,2% 'más bien de acuerdo' y el 2,4% 'ni de acuerdo ni en desacuerdo'.

Se oponen a este referéndum el 21,2% -un 10,3% dice estar 'más bien en desacuerdo' y un 10,9% 'muy en desacuerdo'-, mientras que el 6,2% 'no lo sabe' y el 2,4% 'no contesta'.

El CEO también pregunta si este referéndum se debería celebrar en toda España para que fueran los ciudadanos españoles los que decidieran la relación entre Cataluña y el resto del Estado: el 49,25% lo rechazan, el 38,7% están a favor, el 3,8% 'ni de acuerdo ni en desacuerdo', el 6,2% 'no lo sabe' y el 2,3% 'no contesta'.

Asimismo, el 67,2% de los encuestados están en contra de la frase 'No se debería hacer ningún referéndum porque la unidad española no se puede votar' y el 64,6% también rechaza la afirmación 'No se debería hacer ningún referéndum porque la Constitución vigente ya ha resuelto la cuestión satisfactoriamente'.