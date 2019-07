Quim Torra exige un referéndum a cambio de investir a Pedro Sánchez «No tiene ningún sentido darle una vez más el apoyo para renovar la presidencia», afirma el presidente catalán en una carta El dirigente independentista pide volver al «diálogo» vivido en diciembre en Pedralbes, donde se le ofreció un «relator»

Miquel Vera Barcelona Actualizado: 17/07/2019 10:53h

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, apuesta por vetar la investidura de Pedro Sánchez a no ser que el jefe del Ejecutivo en funciones se abra a negociar un referéndum de independencia en Cataluña. «Si no es así (...) desde mi punto de vista y de acuerdo con mi conciencia, no tiene ningún sentido darle una vez más el apoyo para renovar la presidencia», afirma Torra en una carta abierta dirigida al líder socialista.

Torra firma la citada misiva en calidad de presidente de la Generalitat, sin mencionar a su partido (Junts per Catalunya). Asimismo, resalta que para poder realizar cualquier tipo de negociación con Sánchez, este debe escenificar «un entendimiento basado en el respeto escrupuloso de los derechos humanos, civiles y sociales, incluido el derecho a la autodeterminación». Si no es así, deja constancia de su voluntad de votar «no» a su investidura, prevista para el próximo lunes.

La carta del «president», publicada en La Vanguardia, contrasta con la difundida hace unas semanas por los dirigentes neoconvergentes presos y juzgados por el Supremo. En ese documento Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, pidieron a su grupo que se abstuviera en la votación para volver a poner a Sánchez al frente de La Moncloa. Dicha carta evidenció las diferencias de criterio entre lo que se piensa en el interior de Lledoners y la postura de Carles Puigdemont. Este miércoles, Torra ha vuelto a alinearse con el expresidente fugado.

Además de pedir un referéndum como condición para la investidura, lo cual tampoco es especialmente una novedad, el independentismo reclama a Sánchez volver al punto al punto de partida marcado por la reunión Gobierno-Generalitat celebrada en diciembre en el palacio de Pedralbes. Tras ese encuentro de Torra y Sánchez apareció en escena la figura del «relator» que acabó precipitando la caída del gobierno Sánchez surgido tras la moción de censura del PSOE a Mariano Rajoy. «Recuerde que no se puede gobernar contra Cataluña», remacha Torra en su advertencia al Gobierno.