Mas dice ahora que para la independencia se necesita «más legitimidad»

El expresidente de la Generalitat Artur Mas considera que un proyecto «serio como la independencia» de Cataluña no puede hacerse si no existen «mayorías más claras y definidas», así como «más legitimidad», y tampoco es partidario de convocar elecciones tras la sentencia del juicio del «procés».

En una entrevista este domingo con el diario Ara, el dirigente político también se pronuncia sobre su opción para el día siguiente de la sentencia del juicio del 'procés', afirmando que hay que «separar la reacción entre dos niveles diferentes».

A su juicio, «una cosa es la reacción ciudadana y otra cosa es la reacción del Parlament y del Govern. Cada uno debe de ser consciente de cuál es su papel. Si hay una sentencia condenatoria, sea dura o no tan dura, por delitos que no existieron, la reacción ciudadana debe ser contundente, absolutamente pacífica, pero contundente, porque es un mensaje que tenemos que hacer llegar a todo el mundo»..

Al mismo tiempo, Mas dice ser partidario «que la reacción institucional no pase por la solución fácil de convocar unas elecciones inmediatamente, poniendo en riesgo la mayoría en el Parlament».

Para Mas, «poner en riesgo esta mayoría es el mejor regalo que le podemos hacer al Estado».

El dirigente político, inhabilitado por el 9-N hasta febrero de 2020, ha insistido en que si hay un gobierno en España «que como mínimo permite hablar, un gobierno del PSOE y Podemos, y la sentencia es tan injusta como se puede intuir, no podemos quedar impasibles».

En este punto, desvela que es partidario de que «si tenemos algún interlocutor en Madrid para hablar, se pueda hacer lo que dijo el otro día, por cierto, Rodríguez Zapatero: que se pueda hablar de la posibilidad de algún tipo de solución política que no pase simplemente por la represión judicial y que mejore la situación de los que están injustamente presos, pero que no tienen por qué estar condenados a estas penas duras y largas».

Mas indica en esta entrevista que hoy no se ve candidato a la Generalitat, pero «dentro de unos meses no sé qué le puedo responder».

También cree que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont «está en disposición de liderar Junts per Catalunya», aunque no obvia que «evidentemente tiene unas limitaciones, porque cuando estás a 1.300 kilómetros de distancia no puedes hacer lo mismo que si estuvieras aquí».