Ciudadanos seguirá colaborando con Valls pese a su aval a la investidura de Colau en Barcelona El líder de Cs en el Parlament asegura que, pese a las diferencias de criterio, ambos «comparten valores y programa»

EP BARCELONA Actualizado: 16/06/2019 17:58h

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha asegurado este domingo que el partido seguirá trabajando con Manuel Valls a pesar de haber votado distinto en la investidura de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona: «Compartimos valores, compartimos programa y estamos dispuestos a colaborar».

En declaraciones a los periodistas en una carpa que Cs ha instalado ante la Estación de Sants de Barcelona, el diputado naranja ha explicado que los concejales afiliados al partido votaron en contra de la investidura de Colau siguiendo las directrices del Comité Ejecutivo.

Preguntado por si en el grupo municipal habrá más actuaciones diferentes entre los concejales que son afiliados a Cs y los que no lo son, Carrizosa no ha querido valorar lo que pueda pasar durante el mandato.

Negativa a Vox

Carrizosa, además, ha descartado que su formación vaya a gobernar con Vox en ninguna parte de España porque, según ha dicho, los naranjas no han sellado ningún acuerdo con el partido de Santiago Abascal: «No hemos pactado con Vox», ha insistido.

«Nosotros solo hemos pactado con el PP», ha afirmado Carrizosa en declaraciones a los medios en Barcelona, donde ha subrayado que Cs no compartirá gobierno con ningún partido con el que no haya firmado un acuerdo previamente. Y ha agregado: «Hemos pactado con la principal fuerza prioritaria para estos pactos que es el PP. Si otros han llegado a otros pactos con otros partidos, nosotros desde luego no lo hemos hecho».