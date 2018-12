Cataluña abandonará el Fondo de Liquidez Autonómica en enero, pero seguirá pidiendo dinero al Estado

La Generalitat abandonará el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en enero de 2019 para financiarse a través del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), otro mecanismo de liquidez habilitado por el Estado, «como paso previo para volver a los mercados».

«Es un paso importante que nos enseña el camino que aún queda por recorrer», ha señalado en Twitter el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès.

El gener de 2019 abandonarem el FLA per finançar-nos a través del fons de facilitat financera com a pas previ a tornar als mercats.

Un pas important que ens ensenya el camí que encara queda per recórrer. https://t.co/3mznrTQe4j