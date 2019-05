Carme Forcadell llama a convertir las elecciones municipales en un nuevo «12 de abril» La expresidenta de la ANC y el Parlament pide que sean un «plebiscito al régimen»

«Convirtamos el 26 de mayo en un nuevo 12 de abril». Así titula la expresidenta del Parlament y exlíder de la ANC, Carme Forcadell, una columna publicada en «El Nacional» en la que exhorta a los electores «volver a convertir unas elecciones municipales en un plebiscito al régimen», comparando así las elecciones municipales de1931 con las del próximo domingo.

«Demostremos al Estado que es imposible gobernar sin escuchar a Cataluña y su capital, y que cada vez que tengamos las urnas delante, ganará la república, el feminismo, la justicia y la independencia. Somos tozudas y, como dice el querido Oriol, la única opción para alcanzar nuestros objetivos es ganar, ganar y ganar. Nada se ha acabado y todo sigue», añade la exdiputada de ERC, que no había participado en la campaña electoral hasta ahora.

Forcadell también arremete contra Junts per Catalunya insinuando que exalcalde de Barcelona Xavier Trias, de la formación neoconvergente, no era «nítidamente independentista». Asimismo, la dirigente independentista presa en Alcalà-Meco (Madrid) señala que en las elecciones municipales del 31 Barcelona pasó a ser «un bastión de derechos y libertades no solo a nivel del Estado sino de una Europa cada vez más oscurecida por el auge del autoritarismo».