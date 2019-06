La 080 trae la moda al puerto barcelonés El 20 por ciento delos medios de comunicación que cubren la edición del 080 son extranjeros

Casi una treintena de marcas se disputan en estos días el liderazgo del mundo de la moda en la Ciudad Condal. Hoy se celebra la tercera jornada de la edición veraniega 080 Barcelona Fashion. Pero, a la vez, éste será el último día en el que las pasarelas del evento se encuentren en el clásico recinto modernista de San Pablo. A partir de mañana, coincidiendo con el día oficial de clausura de la gran cita de la moda, los desfiles de las marcas tendrán lugar en el puerto Marina Vela, un escenario de lujo para la exposición de las nuevas tendencias que se imponen en materia de bañadores.

Ojos del mundo

Una de las características de esta edición veraniega de la 080 es la fuerte presencia de medios del exterior en las jornadas del diseño de indumentaria. De hecho, según informan los organizadores del evento, de los 300 medios de comunicación presentes en el recinto modernista de San Pablo, un 20 por ciento corresponde a países del extranjero -especialmente, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, México e Italia-.

También dentro de España, la industria textil en general va adquiriendo mayor peso tanto a nivel económico como social. De hecho, este sector representa una porción importante del PIB y da trabajo a un total de 65.000 personas.

Otro de los secretos para dar visibilidad internacional al evento consiste en la convocatoria a figuras internacionales a presenciar el acontecimiento. Es por ello que en el primer día de la 080 una de las invitadas más importantes de la edición fue Camila Morrone, la novia de la estrella de Hollywood Leonardo Di Caprio, quien conquistó los flashes de las cámaras que cubrían las jornadas.

Los hitos del evento

Entre los desfiles que tuvieron lugar durante los dos primeros días de la gran cita de la moda catalana, uno de los más destacados fue el de la firma Mans Concept & Menswear, que -como es tradición- sorprendió a los concurrentes al evento con un nuevo viaje. Esta vez, le tocó el turno a la ciudad de Viena, por lo que la colección que se pudo ver sobre las pasarelas estuvo centrada en los tonos blancos, grises y negros, a tono con la sobriedad del destino elegido. «En la edición pasada apostamos por el color, pero ahora nos inclinamos por una colección más seria», confiesa a ABC Jaime Álvarez, el diseñador de la marca que ya es un clásico de estas jornadas.

El desfile, que se desarrolló ayer sobre las 18.00 horas en las pasarelas del recinto modernista de San Pablo, mezcló a la perfección la simpleza con el placer de conocer nuevas latitudes. «Viajar a Viena me hizo pensar en el clasicismo y en la obra de Mozart», cuenta en diálogo con este medio Álvarez y añade que, a la hora de pensar en una colección vinculada a un destino de viaje, el proceso comienza por confección de la prenda y acaba en una ciudad. «Empiezo por los tejidos, los palpo, me traslado a un lugar en particular y después, con el tema en mente, pienso en el diseño», relata el creador de Mans Concept & Menswear.

Entre los desfiles destacados del día de ayer también estuvieron el de la firma Nous Étudions, que el próximo mes de septiembre participará de la Semana de la Moda parisina. Su colección centró colores que representaron los paisajes más áridos del planeta. Además, la firma trabajó junto a Nike la propuesta Nous Nike, inspirada en la galaxia y el espacio. También pasaron este miércoles por el recinto modernista de San Pablo las marcas catalanas Txeu Miras, con foco en la moda asociada a la tecnología, y Menchen Tomas, que fusionó sobre las pasarelas diseño y arte musical.

Iconos de la pasarela

Otro de los momentos más mágicos de las jornadas fashionistas de la Ciudad Condal tuvo lugar el martes, de la mano de la firma Teoh & Lea. La original propuesta que la marca ha puesto sobre las pasarelas catalanas llegó a través de la colección llamada A Country Fashion Song. Se trató de una exhibición de prendas inspiradas en artistas que resultaron todo un icono a nivel mundial, tales como Elvis Presley y Elton John.

Las expectativas están puestas ahora en el día de mañana, viernes, que será el último de la 080 y donde tendrá lugar el cierre oficial del evento, tarea que se le ha encargado a la célebre e internacional Custo Barcelona, que clausurará las jornadas con el estilo que la caracteriza.