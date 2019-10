La República de los Milagros

Actualizado: 06/10/2019 12:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El monasterio de Balaguer fue, hace siete días, el santuario del curanderismo. Un, dizque, congreso por la «salud censurada» y la libre elección de terapias que contó con el agricultor Josep Pàmies, sus plantas y lejías; Andreas Kalcker, profeta del clorito que cura el SIDA y el autismo; Txumari Alfaro, botica de la abuela y vasito de orina; o Teresa Forcades, monja alférez de la independencia y cruzada antivacunas. Solo faltaba el doctor Rosado.

Como advertía Esther Armora en estas páginas, una de las ponencias versaba sobre «la desobediencia a las leyes injustas como instrumento de supervivencia del ser humano». Un epígrafe muy propio de la Cataluña facciosa y ridícula. Si la ley no mola, se desobedece: el bálsamo de Fierabrás del golpismo.

La facción iluminada reverberó la víspera del 1-O en el Bruch: Torra bendijo 131 farolillos en las agujas de Montserrat, símbolos de unos supuestos presidentes de la Generalitat de una Cataluña independiente que nunca existió. Peroró el vicario que el lema «Llum i llibertat» alumbraría el camino hacia la independencia. En Gerona lo entendieron bien: con una procesión de antorchas que habría emocionado al esotérico Himmler.

Al final, una espesa niebla ocultó los farolillos de la Cataluña de farol. Metáfora de la república de curanderos. La de los políticos que aplauden a unos CDR que pretendían curarnos con cloratita; «luz y libertad» que marca, horror, un sendero… ¿luminoso?

Leo Salvajes de una nueva época (Taurus), ameno y riguroso ensayo de Carlos Granés sobre la liaison de la cultura, el capitalismo y la política. El discurso indigenista que se presentaba como víctima del colonialismo occidental intoxica el nacional-populismo español de tribalismo, mitología y chamanismo. ¿Recuerdan la performance «Un poble empresonat» de la ANC en la plaza mayor de Vic? Granés la pone como ejemplo de la tramposa retórica de los mal llamados presos políticos: «Quienes están ahora encerrados en una jaula reclamando ser víctimas de poderes opresores o miembros de comunidades puras bajo peligro de contaminación, expoliación y exterminio, no son los habitantes de Guatinau ni de ningún otro país latinoamericano. Son europeos embriagados con su propia identidad».

El ensayista colombiano desmonta todas las piezas de ese vistoso puzle de la República Catalana con que el separatismo ha querido sustituir a la Cataluña real. Cuando Carme Forcadell proclama que aquel que no desea la independencia no puede formar parte del pueblo catalán deviene un epígono de la Evita que afirmaba que un argentino que no vota a Perón es un traidor a su patria. O del lema «quien no es chavista no es venezolano». O la arenga del médico racista -también en Vic- diciendo que esta tierra es nuestra y a quien no le guste que se largue.

Herederos del bolchevismo, del fascismo, del peronismo o del chavismo, a los populistas -Podemos o independentistas- se les llena la boca de pueblo y democracia. Y Granés les aplica la prueba del algodón de Borges; en el Corán no se menciona a los «camellos» porque entre árabes auténticos constituye una obviedad: «Como el falso árabe o el árabe nacionalista, es el falso demócrata populista el que va a recalcar hasta la náusea que todo lo que hace está legitimado por los más puros principios democráticos», colige.

Conseguido el dominio falsario del lenguaje a través de la inmersión lingüística, la propaganda de la CCMA y la hegemonía icónica del espacio público, el independentismo procedió a silenciar a sus antagonistas en nombre de la cacareada democracia los días 6 y 7 de septiembre de 2017. El video Help Catalonia. Save Europe, que Òmnium copió de una cuña ucraniana contra Putin, abundaba en la ficción victimista y hablaba en nombre de todos los catalanes cuando solo lo hacía desde la facción independentista.

Una Cataluña pacífica e indefensa frente a una España agresiva e imperialista, apunta Granés: «Ahí estaba el resultado de la construcción de ese nosotros nacional-popular-víctima, una fabulosa entelequia que pretendía equiparar a una de las regiones más ricas de Europa -la más próspera de España- con los saharauis, los palestinos o las comunidades indígenas y campesinas de América Latina». Su conclusión: «España se veía ante el reto de frenar un intento secesionista jalonado por ideas profundamente reaccionarias».

Pese a tener pocos aliados europeos -populistas de ultraderecha- el separatismo cuenta aquí con la extrema izquierda de convicciones zapatistas, chavistas y peronistas: Iglesias, Errejón y, en Cataluña, Fachín, Asens, Pisarello, Colau y vividores del escaño como Nuet, exponente de cómo el PSUC de Ribó y Muriel Casals degeneró en nacionalismo acomodaticio y folclórico.

Tribalismo, mitología y chamanismo. De la Corte de los Milagros de Sor Patrocinio, la monja de las llagas, a la República de los Milagros de Torra y la monja Forcades. Cuando ya no tengan qué prometer dirán que su milagrosa república cura el cáncer.

¿O eso ya lo prometieron?