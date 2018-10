Aniversario del 1 de octubre: los CDR quitan la bandera de España de la delegación de la Generalitat en Gerona

Actualizado: 01/10/2018 12:37h

12.38Centenares de CDR se concentran desde las 12 horas de este lunes en los Jardinets de Gràcia de Barcelona para conmemorar el primer aniversario de la celebración del 1-O con el lema «Tumbemos el régimen. Votamos independencia», informa EFE. Portando banderas independentistas, los manifestantes han gritado consignas como: «1 de octubre, ni olvido ni perdón», «Las calles serán siempre nuestras», «Somos república», «Independencia», «Votamos, ganamos».

12.34La líder de Ciudadanos en Cataluña y portavoz nacional, Inés Arrimadas, ha calificado hoy de «intolerable» que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, «anime» a los Comités de Defensa de la República (CDR) a seguir con sus acciones.

12.08Retiran lazos amarillos en dos puntos emblemáticos de Vitoria. Los servicios de limpieza municipales han retirado numerosos lazos amarillos que alguien había colocado a primera hora de la mañana en dos puntos emblemáticos del centro de Vitoria: la escultura verde con el nombre de la ciudad y en la balconada de San Miguel, ambos en la plaza de la Virgen Blanca (Agencia EFE).

12.06Más de un centenar de camiones afectados por el corte del CIM Vallès. Los activistas han aparecido antes de las 8 de la mañana, han cortado los dos accesos a la central de mercancías con neumáticos que habían escondido en un camino vecinal y les han prendido fuego en la entrada norte. Los Bomberos de la Generalitat han apagado el fuego y los han retirado, pero la mancha de aceite provocada impide por ahora el paso o la circulación de vehículos.

12.03La concentración responde a una convocatoria de la Plataforma Universitats Per la República, que ha llamado a los estudiantes a organizarse en columnas en los diferentes campus de Barcelona para avanzar después hacia el centro de la ciudad, donde está previsto que se celebre al mediodía una manifestación conjunta (Agencia EFE).

12.00Decenas de estudiantes se han concentrado en la avenida Diagonal de Barcelona, a la altura del Palau de Pedralbes, y cortan el tráfico de esta vía en los dos sentidos en el marco de las actuaciones para conmemorar el primer aniversario del 1-O (Agencia EFE).

11.49La número dos del PSC y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha afirmado hoy que el 1-O de hace un año fue «un día nefasto para la convivencia y el presente y futuro de Cataluña», por lo que ha pedido «pasar página» y que el presidente catalán gobierne «para todos» (Agencia EFE).

11.45Torra ha prometido que su Ejecutivo buscará aplicar los resultados de aquella votación: «Es un camino que mantendremos siempre por respeto a los hechos y por voluntad de servicio, porque la democracia y la libertad serán siempre las banderas de Catalunya».

11.43Termina el acto de Sant Julià de Ramis (Gerona). Allí, Quim Torra ha reivindicado su compromiso con aplicar el resultado del 1-O: «Este Govern reitera su compromiso con el mandato democrático del 1-O y el apoyo a todos los represaliados».

11.34La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado este lunes que las cargas policiales en el referéndum del 1 de octubre fueron «un error» que ha achacado a la falta de previsión del Gobierno del PP. En una entrevista en Cadena SER, recogida por Europa Press, Celaá ha señalado que el Ejecutivo del PP no acertó en «ninguna de sus previsiones», en alusión a los colegios electorales y la intervención policial.

11.23El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha admitido hoy que, si ahora se produjera un desafío secesionista como el de hace un año en Cataluña, el Gobierno tendría que responder convocando elecciones, ya que no cuenta con la «fortaleza» necesaria para hacerle frente, dado que PP y Cs no le apoyan (Agencia EFE).

11.06En un día tan señalado por el independentismo, el exconsejero de Cultura y más tarde de Empresa, Santi Vila, pincha el globo de los llamados «presos políticos»: «Son políticos presos. En mi opinión están injustamente encarcelados pero no son presos políticos. Están acusados de haber incumplido la leyes. España no es Turquía», sostiene.

Van pensar que podien impedir l'inevitable. A tots els qui vau fer possible l'#1oct , gràcies infinites. No ens desviem de l'únic camí possible per viure en una democràcia plena: l'assoliment de la #RepúblicaCatalana i el seu reconeixement internacional https://t.co/y034f6Ybw1