Petit, desmitificó el texto y planteó una «revisión crítica de una suerte de saber colectivo» sobre la misma que ha terminado mitificándola, sobre todo a partir de 1912 y el Regeneracionismo, y con un país que empieza a establecer relaciones con las repúblicas americanas (surge desde Argentina el Día de la Hispanidad): «Empieza a idealizarse la Constitución de Cádiz». «El conocimiento popular y lo que se difunde de esta Constitución es una especie de ‘Passpartú’ que no resiste ningún análisis historiográfico», dijo, para añadir que, «con toda la importancia histórica que hay que otorgarle, no puede decirse que sea el fundamento de libertades y convivencia de nuestra Constitución actual».

El poder transformador de la cultura

Espido Freire - HERAS

Si la primera jornada de los Encuentros de Verano estuvo dedidaca a hablar de ciertas ilusiones colectivas que quizá no llegaron a tener los resultados esperados, en la segunda, más positiva y amable en este sentido, se recogieron en el mismo escenario, los jardines de Santa Cruz, iniciativas que partiendo de un sueño personal terminaron convirtiéndose en proyectos que a pesar de que podían rayar lo utópico finalmente llegaron a ser realidades que alimentaron -o lo siguen haciendo- una ilusión colectiva. Así le ocurrió al primero de los ponentes, el escritor y profesor de Literatura Rafael Cabanillas, con su iniciativa «Cine para África, imágenes para un ilusión», objeto de la exposición que desarrolló junto a su amigo, el viajero y biólogo Jesús Rodríguez Romo.

Fue en uno de sus múltiples viajes a África, escenario de muchas de sus obras, cuando se planteó hacer realidad el sueño de llevar el cine a este continente. Sin pensarlo dos veces, cogió dos maletas, un generador, un proyector y una batería y se marchó. El resultado de aquel ilusionante proyecto -y experimento sociológico- es el documental «Cine para África. Imágenes para la ilusión», de cuya grabación Cabanillas se trajo una multitud de anécdotas y una experiencia que le devolvió a su niñez al recuperar en aquellos poblados la misma sensación que tuvo cuando llevaron por primera vez un proyector a su Torrijos (Toledo) natal. La iniciativa ambién le sirvió para darse cuenta de que «la expresión de las emociones no son universales» y que «los occidentales no tenemos la patente de nada». Esa capacidad de hacer soñar que brinda el acceso a la cultura también fue destacada en su intervención por el director de orquesta, filósofo y autor Íñigo Pirfano, impulsor del proyecto «A Kiss For All The World», que le ha permitido sacar la música clásica de los grandes escenarios y circuitos para llevarla a colectivos más desfavorecidos. Hospitales, orfanatos, prisiones de los lugares más remotos e incluso un campo de refugiados son los escenarios donde Pirfiano y su orquesta han emocionado interpretando la Novena Sinfonía de Beethoven, una iniciativa que partió de una realidad a la que le abrió los ojos su padre: «El poder transformador de la obra artística».

Que en un entorno como el medio rural, también menos propicio a acceder a servicios culturales, se pudiera ver el último espectáculo de Ainhoa Arteta o tuviera parada Lola Herrera con «Cinco Horas con Mario» ha sido la obsesión de Juan Ramón Pardo desde que en 2007 es concejal de Fuentealbilla (Albacete). Hoy, señaló a los presentes, «la cultura es una conquista que los vecinos han hecho suya y no la quieren perder».

Tras la intervención de Carlos Hernández de la Hoz para presentar varios de los proyectos de emprendimiento social y cultura que está desarrollando en Villafranca del Bierzo (León) -entre ellos un Festival de Música y Vino y un Ciclo de Cine de películas antiguas-, llegó el turno por la tarde del profesor emérito de la Universidad de Navarra Ángel Baguer y la escritora Espido Freire, actualmente directora del Máster de Creación Literaria de la Universidad de Valencia. Allí, la escritora más joven ganadora del Premio Planeta destacó, en alusión al hilo conductor de estos Encuentros, el enorme peso que tiene la ilusión en sus proyectos literarios: «Si no se parte de una ilusión, y yo más que de una ilusión diría de una conexión emocional, es muy complicado aguantar toda esa travesía que supone escribir una novela». Asimismo, insistió en enviar un mensaje positivo sobre las carreras de Humanidades, cuyo futuro consideró que pasa por «interactuar con otras ciencias», y apuntó que la universidad debería ser vista siempre como «un laboratorio de ideas» en todos los sentidos y un espacio para el conocimiento, y añadió: «Eso no tiene edad».

Si la primera jornada de los Encuentros de Verano estuvo dedidaca a hablar de ciertas ilusiones colectivas que quizá no llegaron a tener los resultados esperados, en la segunda, más positiva y amable en este sentido, se recogieron en el mismo escenario, los jardines de Santa Cruz, iniciativas que partiendo de un sueño personal terminaron convirtiéndose en proyectos que a pesar de que podían rayar lo utópico finalmente llegaron a ser realidades que alimentaron -o lo siguen haciendo- una ilusión colectiva. Así le ocurrió al primero de los ponentes, el escritor y profesor de Literatura Rafael Cabanillas, con su iniciativa «Cine para África, imágenes para un ilusión», objeto de la exposición que desarrolló junto a su amigo, el viajero y biólogo Jesús Rodríguez Romo.

Fue en uno de sus múltiples viajes a África, escenario de muchas de sus obras, cuando se planteó hacer realidad el sueño de llevar el cine a este continente. Sin pensarlo dos veces, cogió dos maletas, un generador, un proyector y una batería y se marchó. El resultado de aquel ilusionante proyecto -y experimento sociológico- es el documental «Cine para África. Imágenes para la ilusión», de cuya grabación Cabanillas se trajo una multitud de anécdotas y una experiencia que le devolvió a su niñez al recuperar en aquellos poblados la misma sensación que tuvo cuando llevaron por primera vez un proyector a su Torrijos (Toledo) natal. La iniciativa ambién le sirvió para darse cuenta de que «la expresión de las emociones no son universales» y que «los occidentales no tenemos la patente de nada». Esa capacidad de hacer soñar que brinda el acceso a la cultura también fue destacada en su intervención por el director de orquesta, filósofo y autor Íñigo Pirfano, impulsor del proyecto «A Kiss For All The World», que le ha permitido sacar la música clásica de los grandes escenarios y circuitos para llevarla a colectivos más desfavorecidos. Hospitales, orfanatos, prisiones de los lugares más remotos e incluso un campo de refugiados son los escenarios donde Pirfiano y su orquesta han emocionado interpretando la Novena Sinfonía de Beethoven, una iniciativa que partió de una realidad a la que le abrió los ojos su padre: «El poder transformador de la obra artística».

Íñigo Pirfano

Que en un entorno como el medio rural, también menos propicio a acceder a servicios culturales, se pudiera ver el último espectáculo de Ainhoa Arteta o tuviera parada Lola Herrera con «Cinco Horas con Mario» ha sido la obsesión de Juan Ramón Pardo desde que en 2007 es concejal de Fuentealbilla (Albacete). Hoy, señaló a los presentes, «la cultura es una conquista que los vecinos han hecho suya y no la quieren perder».

Tras la intervención de Carlos Hernández de la Hoz para presentar varios de los proyectos de emprendimiento social y cultura que está desarrollando en Villafranca del Bierzo (León) -entre ellos un Festival de Música y Vino y un Ciclo de Cine de películas antiguas-, llegó el turno por la tarde del profesor emérito de la Universidad de Navarra Ángel Baguer y la escritora Espido Freire, actualmente directora del Máster de Creación Literaria de la Universidad de Valencia. Allí, la escritora más joven ganadora del Premio Planeta destacó, en alusión al hilo conductor de estos Encuentros, el enorme peso que tiene la ilusión en sus proyectos literarios: «Si no se parte de una ilusión, y yo más que de una ilusión diría de una conexión emocional, es muy complicado aguantar toda esa travesía que supone escribir una novela». Asimismo, insistió en enviar un mensaje positivo sobre las carreras de Humanidades, cuyo futuro consideró que pasa por «interactuar con otras ciencias», y apuntó que la universidad debería ser vista siempre como «un laboratorio de ideas» en todos los sentidos y un espacio para el conocimiento, y añadió: «Eso no tiene edad».