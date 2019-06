Salmorejo y caña sin alcohol, la recomendación para pasar el verano El profesor Jesús Román, experto en nutrición, analiza las opciones más saludables a la hora de irse de tapas en verano

Las tapas son un elemento básico de la cultura española. Cada vez más, la gente sale a cenar o a comer a base de estas, algo que aumenta en verano. Con motivo del Día Mundial de la Tapa, hablamos con el profesor Jesús Román, experto en nutrición y dietética, que da los consejos básicos para no arrepentirse depués de irse de tapas con amigos y familiares.

¿Considera que una tapa es saludable?

La tapa es típica de la cultura española y se enmarca dentro de la dieta mediterránea y por lo tanto no tiene ningún inconveniente y puede ser perfectamente saludable. Como todo, depedne de cómo se organice el tapeador, si solo tapeas con guarrerías, fritanga, entonces si que habría un problema, pero en general la tapa tiene una virtud, que es variada, base de la dieta equilibrada. Además, admite productos de orígenes vegetal, desde el salmorejo hasta las aceitunas.

¿Es más fácil encontrar una alternativa en un bar o un bar que que oferte este tipo de tapas?

Afortunadamente en España todavía se pueden comer cosas sabrosas gastronomicamente de primera fila y que encima no tengan ningún problema para la salud. Los problemas vienen sobre todo del abuso y la tapa, por definición es esporádica, aunque la costumbre empieza a ser cenar o comer a base de estas. En estos casos hay que elegir correctamente.

Ahora en verano, y con la llegada del calor, beber se convierte en algo esencial, en estos casos, ¿cuál es la opción más aconsejable?

Hablamos de la tapa y muchas veces es verdad que lo que acaba de rematar es la bebida y su cantidad. Con el calor se bebe muy fácil y hay que tener cuidado con qué se bebe. El líquido ideal es el agua, es indudable y más en verano. Mi consejo es beber agua para quitarse la sed y luego puedes pedir una caña, que también es tradicional de la dieta mediterránea y antioxidante. No obstante, hay que tener cuidado con la dosis, no se recomienda de pasarse de más de una o dos cañas para las mujeres y de dos a tres para los hombres.

Existe también la alternativa de la cerveza sin alcohol.

Sí, tenemos la suerte de que hay cerveza sin alcohol, donde ya te puedes tomar un poco más, además de que tiene un valor calórico muy bajo, entre 14 y 17calorías por 100 gramos. Ahí te puedes dar un poco más el gustillo con paz y tranquilidad.

No obstante, esta recomendación de no pasarse de cierto número de cañas, ¿se refiere diariamente?

Hay un lenguaje un poco complejo porque siempre se ha dicho que es recomendable beber una copita de vino y demás. No, no es recomendable, sí lo es cuando hablamos de que si te gusta, no te pases de esa cantidad que puede ser diaria. Pero claro, no vale juntarlas el fin de semana, decir hoy me bebo una y el viernes 14.

En cuanto a las calorías, ha comentado sobre la cerverza sin alcohol, ¿las demás?

Por ejemplo una caña normal son unas 90 calorías. Que la gente dice, es que engorda, claro, lo que engorda es la tapa de chorizo que te has metido.

Entonces lo que se tiene que implementar es una caña sin alcohol o preferiblemente agua, con una tapa salduable.

Mi consejo, sobre todo en verano, es quitarse la sed con agua y luego disfrutar de la parte gastronómica, más culinaria con una buena cerveza, pero siempre controlando las cantidades.

Volviendo al tema de las calorías, aunque en las cervezas pueda ser un número bajo, ¿no incurre en las denominadas calorías vacías?

No, porque en esas cantidades son calorías bajas y además aporta alguna vitamina del grupo B como el ácido fólico y antioxidantes. No es el jamón ibérico o judías verdes, por eso digo que no es obligatorio su consumo, pero está claro que tiene mucha importancia en esa parte que es lúdica.

¿Algún ejemplo de tapa saludable?

Saludable por ejemplo las aceítunas, los mejillones, cosas a la plancha, berberechos, boquerones, etc. No es imposible, lo que hay que evitar es croquetas, fritanga, que es es lo más peligroso desde el punto de vista calórico.