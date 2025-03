Puente arremete contra el vicepresidente de Castilla y León al que tacha de «despreciable»

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente , ha tachado hoy al vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea , de «despreciable» al tiempo que considera a la Junta responsable de las 4.000 muertes por la COVID-19 en Castilla y León.

Así ha contestado el regidor, a través de su cuenta oficial en twitter a la reflexión de Igea expuesta en el Consejo de Gobierno a raíz de las quejas del colectivo de la cultura de Valladolid por las restricciones en los teatros. El vicepresidente ha aseverado que en vez de sillas vacías, como se expusieron en la Plaza Mayor de la capital vallisoletana, se podrían haber colocado los 4.000 ataúdes de las personas que se ha llevado la pandemia . «Quizás entenderíamos mejor las cosas», ha espetado Igea, para recordar que como responsable público y como profesional de la medicina ha visto morir a mucha gente.

Una afirmación que ha utilizado el primer edil para decir que «siempre he creído que era un personaje despreciable. Sin ética y sin escrúpulos. Lo peor que le ha pasado a Castilla y León en mucho tiempo» . «La gente de la cultura que se concentró ayer en la Plaza Mayor no es responsable de ninguna de esas muertes. Vosotros si. Ni rastreadores, ni médicos, ni reactivos, ni equipos de protección. Si tuvieses vergüenza te ibas a casa después de lo que has dicho », ha concluido Puente.

El alcalde de Valladolid lleva días criticando las medidas restrictivas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León que limitan a 25 personas los aforos en cines teatros y lugares de culto y a seis los consumidores en una mesa de terraza o restaurante, donde quedan prohibidas las barras. La Justicia ha avalado las medidas y ha rechazado el recurso presentado contra ellas por el Ayuntamiento vallisoletano.