El PP defiende que la Junta «nunca ha mentido» en las listas de espera De la Hoz pide «rigor a todos» tras el anuncio de Francisco Igea del desfase de pacientes

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla, Raúl de la Hoz, aseguró ayer que la Junta de Castilla y León «nunca ha mentido y nunca lo hará» en la información relativa a las listas de espera de la sanidad pública, y rechazó las críticas del PSOE después de que ayer el portavoz del ejecutivo autonómico, Francisco Igea, informara de que casi 9.000 pacientes no figuraban en la lista de espera estructural. De la Hoz recalcó que tanto el objetivo del PP como el de Ciudadanos es ser rigurosos y más en una materia como la sanidad, y reclamó al PSCL que deje de intentar «confundir y manipular» a la opinión pública. El portavoz popular pidió «rigor a todos», también al vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea (Cs), que fue el que anunció el pasado jueves el teórico desfase de pacientes.

Así, el procurador popular dijo que no hay confundir la lista de espera estructural, la que se elabora en función de criterios establecidos por una ley de carácter estatal, y la lista de espera total. «Es falso decir que hay 9.000 personas más en la lista de espera estructural de las que han sido reconocidas», afirmó. En este sentido, indicó que en este listado no se incluyen las personas que no han podido ser operadas por decisión médica o los pacientes que rechazan pasar por el quirófano o una derivación para ser intervenidos en otro hospital.

Por su parte, Amigo recalcó que el vicepresidente fue muy claro, diferenciando lo que es la lista estructural y el desfase con la lista total, e informando que se comprobará con cada gerencia la diferencia entre ambas listas.

«Obsesión»

Sobre este asunto también se pronunció la consejera de Sanidad, Verónica Casado, durante su visita a Salamanca, al reconocer que tiene la «obsesión» de contar con toda la información y clarificar las listas de espera para «saber de verdad qué está pasando».

«Si no sabemos la dimensión de los problemas, difícilmente podremos resolverlos», apostilló antes de señalar que contar con datos «más reales» de las listas de espera «no es un tema sólo de Castilla y León» pues, tal y como puso de ejemplo, un mismo paciente puede necesitar tres pruebas del mismo tipo en tres zonas de su cuerpo y hay veces que se contabilizan como tres en las bases de datos y otras como una, al afectar a una sola persona. De ahí su deseo de clarificar la situación y promover una «homogeneización a nivel nacional», explicó en presencia también del gerente del Sacyl, Manuel Mitadiel, y del gerente del Hospital de Salamanca, Luis Ángel González.

No obstante, y de nuevo en referencia a las listas de espera en Castilla y León, puso de relieve que el plan Perycles ha dejado «depuradas» las dilaciones en intervenciones quirúrgicas pero que están los «retos importantísimos» de actuar en las de consultas y en las de pruebas diagnósticas.

Por otro lado, sobre la desviación de 808 millones en la Sanidad de Castilla y León, Casado abogó por «trabajar para intentar mejorar» y dar respuesta a este «desfase» conocido en los últimos días, una situación que ha de tratarse «en clave interna y externa, con el Estado».

En cuanto a la propuesta de normalización de la Atención Primaria, Verónica Casado señaló que hay «un buen sistema sanitario» pero hay áreas de mejora, por lo que se deberán «reorganizar los sistemas» para que la población se sienta atendida. Además, aseguró que ya tienen en la Dirección General de Asistencia a grupos de trabajo que elaboran los planes de cada zona. Se organizarán los recursos dentro de las demarcaciones. Necesitamos profesionales que «estén motivados y no tengan barreras que superar».

El Hospital, en 2020

Por otro lado, la consejera aseguró que el nuevo Hospital de Salamanca tiene prevista su apertura para el segundo semestre de 2020. Casado detalló que «aunque quedan cosas por hacer» como los viales de conexión, el resto «ya está en marcha» y será una «realidad importante» y será una oportunidad para los pacientes que tendrán «un hospital de buen nivel y resolutivo» y que responderá a las expectativas.