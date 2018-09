Sociedad Polémica en el concierto de C. Tangana en Valladolid por cantar con una botella de whisky en la mano El PP ha criticado al equipo de gobierno y cree que tendrá que «tomar nota» sobre si la actuación del rapero ante miles de adolescentes era «la más adecuada»

C. Tangana ofreció ayer el concierto más fugaz de estas ferias. El más corto pero también el que ha resultado más polémico. El rapero se subió al escenario diez minutos antes de tiempo y también se bajó más pronto de lo previsto, un total de 52 minutos de concierto. Fueron 16 canciones, y entre cada tema, una botella de alcohol en su mano, como si la letra de su canción «Bien duro» se hiciera presente no sólo en los altavoces. «Y a mi este whisky ya no me hace nada» versa dicho single.

El Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento ha criticado esta mañana la actitud del cantante al considerar que cantar en algunos momentos con una botella de whisky en la mano «no es el mejor ejemplo para los jóvenes», que por cierto, llenaban la plaza -la media de edad no superaba los16 años-. José Antonio Martínez Bermejo, portavoz del grupo popular en el consistorio, también ha añadido que el concierto del rapero «no fue de los mejores» y añade que los vallisoletanos «esperaban» más de su actuación, que llenó la Plaza Mayor durante los poco más de 50 minutos de concierto.

Martínez Bermejo también ha criticado al equipo de gobierno, que según él tendrá que «tomar nota sobre si el concierto de C. Tangana fue el más adecuado». El portavoz también ha añadido que el gabinete debería «revisar a la baja su caché».