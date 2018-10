Pequeños artistas de los Derechos Humanos El pintor y escultor Cristóbal Gabarrón participa en un taller con alumnos de dos centros educativos de Segovia con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal

H. DÍAZ

¿Se ha planteado alguna vez cuál es su Derecho Humano favorito? ¿O qué es lo que haría por los Derechos Humanos?, o más difícil todavía, ¿quién es su «héroe» en materia de Derechos Humanos? Estas preguntas, un tanto difíciles por lo que conllevan de abstracción, fueron planteadas a bocajarro el pasado 17 de octubre a un grupo de escolares de entre 10 y 14 años de dos centros educativos de Castilla y León; en concreto, del Instituto de Educación Secundaria Catalina de Lancaster y del Centro Rural Agrupado (CRA) «El Pizarral», ambos de la localidad segoviana de Santa María la Real de Nieva.

Las respuestas no tuvieron que darlas de viva voz, sino plasmarlas en un papel en blanco echando mano de su imaginación y de un lápiz, un pincel, temperas y pellizcos de papel para colocar a modo de «collage». No obstante, los 53 escolares que participaron en esta «aventura» artística pedagógica no estaban solos ante el papel, ya que para guiarles tuvieron a un maestro de excepción, el artista de origen murciano Cristóbal Gabarrón, comprometido desde hace décadas con la difusión de los derechos humanos.

Precisamente en ese marco y con el objetivo de seguir dando a conocer el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el pintor y escultor, a través de la fundación que lleva su nombre, impulsa unos talleres de arte infantil que le han llevado por medio mundo. Estados Unidos, Perú, Colombia o Bélgica son algunos de los países que ha visitado para participar de esta actividad y a la vez impulsar la participación de los más pequeños en un concurso internacional con el mismo «leit motiv» que la Fundación ha puesto en marcha junto a la Oficina de Información de las Naciones Unidas en Ginebra y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

El pasado 17 de octubre les tocó el turno a estos escolares segovianos, a los que la directora general de Innovación Educativa, Pilar Garcés, les invitó a sentirse unos «privilegiados» por poder contar por unas horas con un maestro que es «un artista de primer nivel» y de «reconocido prestigio». «Aprovechadlo, es una oportunidad única», recomendó a los alumnos minutos antes de que participaran en un taller. Asimismo destacó el arte como un vehículo «importantísimo» para educar en otros aspectos, y subrayó que la iniciativa de la Fundación Gabarrón está en «sintonía» con las políticas educativas impulsadas desde la Junta de Castilla y León, que abogan por una educación «integral» que contempla las inteligencias múltiples frente a la formación de antes centrada fundamentalmente en «lo cognitivo».

Aunque los alumnos ya habían trabajado previamente para preparar el taller, explicó a ABC la directora del IES Catalina Lancaster, Isabel María García, para que los chavales se orientaran contó también con una breve charla del redactor jefe de Cultura de ABC, Jesús García Calero, ex alumno del instituto segoviano. El periodista, «encantado» de volver a sus raíces, mostró a través de un pequeño juego el origen e importancia de los Derechos Humanos, a los que comparó para que los adolescentes lo entendieran con «una capa de ozono que nos hemos dado entre todos después de siglos peleándonos con el fin de que haya un lugar donde esa protección signifique algo».

Calero hizo un recorrido desde el origen del concepto en la llamada «época de las revoluciones» y de la mano de la Revolución Francesa hasta la firma de la declaración como tal, en 1948, tres años después de que finalizase la Segunda Guerra Mundial como bien apuntaron los estudiantes. Precisamente ha sido el 70 aniversario de esta proclamación lo que ha llevado a la Fundación Gabarrón a impulsar estos talleres a nivel mundial. Estos próximos días tendrán parada en Murcia, Cartagena y Valladolid y el próximo 23 de octubre en Bruselas, donde dos días después será inaugurada oficialmente la instalación del artista, «Universo de la Luz», con motivo de esta conmemoración.

Sin miedo

Tras la charla del periodista, los escolares se pusieron manos a la obra con ayuda del artista que además de invitarles a ser libres y dar rienda suelta a su imaginación les daba un sencillo consejo: «Lo importante es no tener miedo a los pinceles». Precisamente el de la libertad fue el derecho más escogido por los alumnos para su representación: «Me gusta mucho lo abstracto y por eso me he decantado por ella», señalaba Irene Esteban, una de las alumnas del CRA «El Pizarral». También hubo quien se inspiró en el juego, como Darío que retrató un campo de fútbol, o quienes prefirieron retratar la igualdad dibujando los símbolos masculino y femenino. «Al ser conceptos tan abstractos parece que a los pequeños les está costando menos tirar de imaginación», señalaba María García, una de las profesoras que vigilaban la actividad, encantada con que los chicos disfruten de iniciativas fuera del aula que les hagan pensar. También lo estaba la directora, quien abogó por que este tipo de talleres tengan continuidad. Y en ello precisamente está trabajando el artista junto con Naciones Unidas, pero para ello habrá que esperar.